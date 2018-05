Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Киеве назвал города, которые примут решающие поединки континентальных клубных турниров сезона-2019/2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал главного турнира Старого Света — Лиги чемпионов — примет Олимпийский стадион Ататюрка в турецком Стамбуле.

Финальный матч Лиги Европы пройдет на поле польской «Гданьск-Арены».

Победители этих встреч в игре за Суперкубок УЕФА сыграют в португальском Порту на стадионе «Драгау».