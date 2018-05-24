Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Киеве назвал города, которые примут решающие поединки континентальных клубных турниров сезона-2019/2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал главного турнира Старого Света — Лиги чемпионов — примет Олимпийский стадион Ататюрка в турецком Стамбуле.

Финальный матч Лиги Европы пройдет на поле польской «Гданьск-Арены».

Победители этих встреч в игре за Суперкубок УЕФА сыграют в португальском Порту на стадионе «Драгау».

#UEFAExCo BREAKING: The Estádio do Dragão in Porto will host the 2019/20 UEFA Super Cup pic.twitter.com/vbrn83TFUA — UEFA (@UEFA) 24 мая 2018 г.

Одним из претендентов на проведение матча Суперкубка-2020 был и минский стадион «Динамо», который скоро откроется после реконструкции, продолжающейся с 2012 года. Кроме белорусов и португальцев, за право принять Суперкубок-2020 спорили Финляндия, Франция, Албания, Израиль, Казахстан, Молдова, Северная Ирландия.



Реконструкция стадиона «Динамо» скоро завершится. Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

Сегодня в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся финальный поединок женской Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом». Крупную победу одержали футболистки «Лиона» — 4:1. Причем все мячи были забиты в овертайме, поскольку основное время встречи завершилось нулевой ничьей. «Вольфсбург» почти все дополнительное время играл в меньшинстве из-за удаления футболистки немецкой команды на 6-й минуте овертайма.

Делегатом УЕФА на финале женской Лиги чемпионов была белоруска Светлана Гринкевич.

В субботу, 26 мая, киевский стадион «Олимпийский» станет ареной решающего матча мужской Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» из Мадрида сыграет с английским «Ливерпулем».