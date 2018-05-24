Встречайте улучшенную версию приложения «Новости TUT.BY» для Android . Более 800 000 пользователей приложения доверяют нам, присоединяйтесь и вы! Читайте в нашем обзоре о преимуществах новой версии.

Акценты в рубрике «Последние новости»

В ленте раздела «Последние новости» большими картинками отмечены самые важные новости, а также интересные авторские материалы из всех разделов – то, что действительно важно не пропустить. Остальные новости в ленте идут без картинок.





Индикатор прокрутки подскажет объем текста

В новостях появился индикатор прокрутки. Теперь при открытии статьи можно сразу понять, насколько длинный или короткий текст вам предстоит прочесть.

Простая авторизация через соцсети

Если у вас в телефоне установлено приложение Facebook или ВКонтакте, для авторизации в приложении Новости TUT.BY через любую из этих соцсетей, больше не нужно вспоминать свой логин и пароль. Вам достаточно просто выбрать нужную соцсеть и разрешить приложению TUT.BY использовать данные профиля. Это позволит вам быстрее и проще авторизоваться, чтобы оставлять комментарии и голосовать за них.

Улучшения в виджетах

Исправлена работа новостных виджетов для рубрики «Последние новости» – узнавайте о свежих новостях и событиях, не открывая приложение!

Чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей, читайте «Новости TUT.BY» . С нами уже более 800 000 пользователей, присоединяйтесь и вы!

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