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Весенние обновления в приложении "Новости TUT.BY": краткий обзор
Встречайте улучшенную версию приложения
Акценты в рубрике «Последние новости»
В ленте раздела «Последние новости» большими картинками отмечены самые важные новости, а также интересные авторские материалы из всех разделов – то, что действительно важно не пропустить. Остальные новости в ленте идут без картинок.
Индикатор прокрутки подскажет объем текста
В новостях появился индикатор прокрутки. Теперь при открытии статьи можно сразу понять, насколько длинный или короткий текст вам предстоит прочесть.
Простая авторизация через соцсети
Если у вас в телефоне установлено приложение Facebook или ВКонтакте, для авторизации в приложении Новости TUT.BY через любую из этих соцсетей, больше не нужно вспоминать свой логин и пароль. Вам достаточно просто выбрать нужную соцсеть и разрешить приложению TUT.BY использовать данные профиля. Это позволит вам быстрее и проще авторизоваться, чтобы оставлять комментарии и голосовать за них.
Улучшения в виджетах
Исправлена работа новостных виджетов для рубрики «Последние новости» – узнавайте о свежих новостях и событиях, не открывая приложение!
Чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей, читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречайте улучшенную версию приложения «Новости TUT.BY» для Android. Более 800 000 пользователей приложения доверяют нам, присоединяйтесь и вы! Читайте в нашем обзоре о...
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