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Информирует налоговая инспекция

25.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Информирует налоговая инспекция
Действующее в Республике Беларусь законодательство позволяет физическим лицам осуществлять определённые виды деятельности без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога.

Перечень таких видов деятельности определён п. 1 ст. 295 Налогового кодекса Республики Беларусь, а также Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №337 «О регулировании деятельности физических лиц». В перечень включены музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актёров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днём рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; фотосъёмка, изготовление фотографий, а также видеосъёмка событий.

Чтобы легально оказывать данные услуги, необходимо до начала их осуществления подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием видов деятельности, а также периода и места её осуществления, уплатить единый налог.

В г. Хойники и районе ставки единого налога за месяц при осуществлении физическими лицами деятельности без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей следующие:

— музыкально-развлекательного обслуживания свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельности актёров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставления услуг тамадой; деятельности, связанной с поздравлением с различными праздниками независимо от места их проведения — 59 руб.;

— фотосъёмки, изготовление фотографий — 61 руб.;

— видеосъёмки событий — 78 руб.

За подробной информацией обращайтесь в инспекцию МНС Республики Беларусь по Речицкому району, отдел по работе с плательщиками по Хойникскому району (г. Хойники, ул. К. Маркса, 4а, или по телефону 2-27-54).

И. НИКОНЕНКО, заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Речицкому району.

 
 
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