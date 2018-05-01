Правоохранители пресекли крупный канал поставки гашиша из России
Правоохранители пресекли крупный канал поставки гашиша из России, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Утром 24 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в лесу возле деревни Копище Минского района гражданина России 1990 года рождения, жителя Санкт-Петербурга, который организовал крупный канал поставки гашиша в Беларусь. В лесопарковой зоне официально неработающий злоумышленник сделал шесть тайников, в которых разместил в общей сложности 800 г гашиша.
За незаконный оборот наркотических веществ в отношении мужчины Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.