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Когда и во сколько в слуцких школах прозвенит последний звонок

25.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Когда и&nbsp;во&nbsp;сколько в&nbsp;слуцких школах прозвенит последний звонок
Фото: Алексей Скрынников
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В Слуцке последние звонки в школах пройдут в среду, 30 мая. Начало торжественных линеек для учеников 9-х и 11-х классов — в 10 часов.

В тему: Я заканчиваю школу и не знаю, что делать. «Кур'ер» объясняет

Выпускные вечера запланированы на субботу, 9 июня. Районный выпускной бал на центральной площади начнётся в 17 часов.

 
Теги: Гродно
 
 
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