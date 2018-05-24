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Когда и во сколько в слуцких школах прозвенит последний звонок
25.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В Слуцке последние звонки в школах пройдут в среду, 30 мая. Начало торжественных линеек для учеников 9-х и 11-х классов — в 10 часов.
Выпускные вечера запланированы на субботу, 9 июня. Районный выпускной бал на центральной площади начнётся в 17 часов.
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