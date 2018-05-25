Беларусбанк подарит детям Хотимска детскую площадку

“Беларусбанк” является не только ведущим финансовым учреждением страны, который ведет огромный спектр банковских операций, в том числе и осуществляет льготное кредитование по государственным жилищным программам. Также банк реализует пять гуманитарных программ:

– программа «Беларусбанк. Вектор доброты» направлена на помощь здравоохранению, социальной защите, общественным объединениям;

– программа «Беларусбанк. Родительский дом» предусматривает строительство коттеджей для детских домов семейного типа;

– программа «Пространство вдохновения» ставит целью поддержку культуры и искусства;

– программа «Победим вместе!» направлена на поддержку большого спорта, физической культуры, здорового образа жизни;

– программа «Беларусбанк. Мост в будущее» – это помощь сфере образования, просвещения, развития детей.

Примечательно, что Беларусбанк в рамках реализации указанных социальных проектов помогает не только на уровне республики или столицы нашего государства, но и регионам, малым районам.

Так в текущем году по программе “Мост в будущее” Хотимску оказана спонсорская помощь в размере порядка 7 тысяч рублей для приобретения оборудования для детской площадки.

Как рассказал корреспонденту “ШК” Виталий Подобед, директор ЦБУ №724 ОАО «АСБ Беларусбанк», идея возникла у руководства Хотимского райисполкома. Далее по цепочке она была поддержана на уровне местного отделения банка, областного управления и уже Правление Беларусбанка приняло решение о выделении средств. Наша землячка, почетный гражданин Хотимского района, Надежда Ермакова также поддержала инициативу и оказала содействие в принятии положительного решения.

“Объявление 2018 года Годом малой родины простимулировало многих людей к тому, чтобы вернуться к своим корням. Каждый человек должен внести посильный вклад в развитие родного края, — уверен Виталий Васильевич. — Все просто. Главное – взять на себя ответственность и перейти к полезным действиям. Наверное, так устроена душа человека, что самые теплые и радужные воспоминания связаны с детством, беззаботным временем, окрашеным фантазиями. Уверен, что детская площадка станет для малышей излюбленным местом, когда во время игры они смогут “побыть” и капитанами космического корабля, и капитанами дальнего плавания”.

Напомним читателям, что это не первая спонсорская помощь, которую оказывает Беларусбанк Хотимщине, в рамках реализации своих гуманитарных проектов. В ноябре минувшего года после реконструкции был открыт Дом семейного типа, средства на капитальный ремонт которого были выделены в рамках благотворительного социального проекта «Беларусбанк. Родительский дом».

Где же быть детской плащадке? И как скоро? Мы попросили рассказать Дмитрия Кокотова, заместителя председателя райисполкома.

— На данный момент идет оформление документов, — пояснил Дмитрий Валерьевич. – Это не займет очень много времени. А что касается места, то предварительно решено, что площадку установят в районе дома №55 по улице Садовой. Во-первых, там достаточно свободного места для установки оборудования. А во-вторых, и это главное, это район, застроенный многоквартирными домами, где проживает много детей. Там она будет востребована.

Как только появится площадка, редакция обещает рассказать своим любимым читателям, об этом небольшом, но приятном для малышей событии.

Анна МАРМУЗЕВИЧ