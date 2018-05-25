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Ирландское издание связало успехи сборной и клубов Испании с систематическим приемом допинга
Издание
Все этого привело к масштабному расследованию против спортивного доктора Эуфемиано Фуэнтеса,
С того дня сборная Испании, почти не добивавшаяся успехов, выиграла два Евро (2008, 2012) и чемпионат мира, а испанские клубы 7 раз брали Лигу чемпионов и 8 раз — Лигу Европы. Сокамерник Фуэнтеса позже передал якобы слова доктора, что если вся правда всплывет наружу, Испании придется вернуть золото ЧМ-2010.
В 2008 году Фуэнтес показал журналисту Стефану Мандару медицинские карты игроков «Реала», «Барселоны» и еще трех клубов с планами применения допинга на сезон. Вскоре после этого испанские власти совершили рейд в офис Фуэнтеса.
«Представьте, если бы Россия или Китай мутили воду таким образом. Как бы мы смотрели на них и их команды в этом случае?» —
Маккенна намекнул, что в сокрытии положительных допинг-проб в мировом футболе участвовали ФИФА и УЕФА. В 2015 году УЕФА не признал данные Der Spiegel об обнаружении амфетаминов в организме одного из участников отборочных матчей Евро-2016.
В том же году ФИФА сообщила, что в мировом футболе было сдано 78 положительных проб, хотя данные WADA были куда суровее — 149 положительных результатов, отмечает
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Издание Irish Independent в преддверии финала Лиги чемпионов выпустило грандиозную разоблачающую статью против испанского футбола.
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