Рейс MH370: поиски завершены, но тайна так и не разгадана



Фото: Reuters

Фото: Reuters

Родственники недовольны





Инфографика: bbc.com

Загадочный рейс: хроника

Почему упал MH370?

Что дальше?

заявил глава компании Ocean Infinity, контракт с которой заключили малайзийские власти.добавил он. Однако власти Малайзии, судя по всему, отказались от дальнейших поисков.Поначалу американской компании Ocean Infinity было отведено 90 дней на поиски, но контракт несколько раз продлевали. Она использовала глубоководное судно с несколькими радарами для обследования территории в 112 квадратных километров. Это более чем в четыре раза больше той зоны, которую эксперты назвали наиболее вероятным местом крушения.При этом условия были таковы, что в случае неудачи Ocean Infinity денег не получит, а если место крушения найдется, ей заплатят от 20 до 70 млн долларов в зависимости от обследованной территории.До этого при официальных поисках австралийских властей было обследовано 120 кв. километров, что стоило 150 млн долларов.При анализе найденных обломков эксперты обозначили самой вероятной зоной крушения 25 тысяч кв. километров — к северу от зоны первоначальных поисков.Малайзийские власти сообщают, что новых поисков лайнера не планируется. Новый министр транспорта Энтони Лоук заявил, что намерен отказаться от дальнейших поисков.А новоизбранный премьер-министр Малайзииговорил, что необходимо проанализировать необходимость поисков и прекратить их, если это бесполезно.Грейс Нейтен, чья мать была на рейсе MH370, заявила британской газете Guardian, что власти нарушили свои предвыборные обещания и не пояснили причины прекращения поисков.— говорит она.Другой родственник погибшей заявил, что Лоук «просто закрывает дело, не решая его, потому что кто-то устал».Официально поиски Малайзии, Китая и Австралии завершились еще в прошлом году, с тех пор попытки найти самолет предпринимали родственники погибших.Самолет пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, на борту находились 239 человек. Предположительно, он сделал крутой поворот и полетел на юг в сторону Индийского океана, где затем разбился.8 марта 2014 года. Рейс MH370 вылетает в Пекин. Менее чем через час после взлета с самолетом теряется связь без каких-либо сигналов бедствия. Поиски сосредоточены на Южно-Китайском море.15 марта 2015 года. Выясняется, что самолет неожиданно свернул на юг, поиск перемещается в Индийский океан.Июль 2015. Несколько больших обломков найдены на берегу острова Реюньон в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара.Январь 2017. Власти Австралии, Малайзии и Китая заявляют о сворачивании официальных поисков, так как на предполагаемом месте крушения ничего не нашлось.Январь 2018. В условиях давления со стороны родственников Малайзия подписывает с частной компанией Ocean Infinity договор о возобновлении поисков. Компания соглашается работать бесплатно, пока не найдет обломки, но с возможным вознаграждением до 70 млн долларов.Май 2018. Ухудшение погоды сделало невозможными поиски, и они закончены. Малайзия не собирается их возобновлять.Ответа на этот вопрос так и нет. Ответить на него помогли бы только найденные обломки самолета. Пока их нашлось слишком мало, чтобы сделать какие-либо выводы.Неясно даже, упал он под управлением пилота или же он потерял контроль над судном.Одна из широко обсуждаемых теорий — что пилот намеренно разбил самолет. Это, однако, опровергают австралийские расследователи, заявляя, что он был без сознания в последние минуты катастрофы.Техническая неисправность — другая возможная причина. Пока нет официального разъяснения, продолжают циркулировать теории заговора.Энтони Лоук сообщил, что будет предоставлен полный отчет об исчезновении самолета, но точной даты не назвал.Австралия, Малайзия и Китай договорились, что официальные поиски возобновятся только в том случае, если у всех трех стран возникнут достоверные свидетельства местонахождения лайнера.И хотя нынешние власти Малайзии отказываются от дальнейших поисков, лидер оппозиции в стране Анвар Ибрагим, которого прочат в премьер-министры, говорил газете Australian, что нужно