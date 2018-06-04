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День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

05.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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27 мая 2018 1:04 3057

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

Каждый год в последнее воскресенье мая работники химической промышленности отмечают свой профессиональный праздник. Для Солигорска этот праздник является особо значимым, потому что город возник благодаря освоению Старобинского месторождения калийных удобрений и созданию крупнейшего центра химической промышленности в Беларуси. В преддверие Дня ХИМИКА в ОАО «Беларуськалий» состоялись торжественные вечера, в которых приняло участие почти 500 сотрудников предприятия. Традиционно на торжественных мероприятиях ведомственными и корпоративными наградами были отмечены лучшие сотрудники Беларуськалия.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

25 мая текущего года в театральном зале ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялся торжественный вечер, посвященный празднику, объединяющему многих людей, посвятивших свою жизнь химии и химической промышленности – Дню химика. Жизнь Солигорска невозможно представить без ОАО «Беларуськалий». Сегодня это современное, динамично развивающееся предприятие, коллектив которого ведет постоянную работу по техническому перевооружению производства, совершенствованию технологических процессов, повышению эффективности производства.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди почётных гостей: председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая, председатель Солигорского райисполкома Олег Григорьевич Поскробко, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Химическая промышленность республики является одной из наиболее крупных отраслей белорусского промышленного комплекса. А название «Беларуськалий» широко известным брендом на зарубежном рынке удобрений. ОАО «Беларуськалий» — это стабильное, успешно развивающееся предприятие, с четко определенной стратегией развития производства.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

С профессиональным праздником всех присутствующих поздравил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый. Он поблагодарил коллектив предприятия за самоотверженность и преданность родному делу, за добросовестную и качественную работу на общее благо и выразил уверенность, что совместными усилиями достигнем желаемых целей, преодолеем все трудности и добьемся еще более высоких результатов.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие из лучших в этот день были награждены знаком «Почётный химик», «Заслуженный ветеран» ОАО «Беларуськалий», почетными грамотами и благодарственными письмами Минского областного исполнительного комитета, Минского областного Совета депутатов, Солигорского районного исполнительного комитета, Солигорского районного Совета депутатов.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко, поздравляя работников химической отрасли с их профессиональным праздником, особо подчеркнул не только их вклад в выполнение экономических показателей Солигорщины, развитие агропромышленного комплекса, наращивание производства продукции на экспорт, но и в развитие социальной сферы. На высоком уровне выполняют химики природоохранные мероприятия.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

В это день слова поздравления в честь Дня Химика прозвучали и от председателя профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрея Николаевича Струневского и председателя Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Сергея Михайловича Черкасова.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественный вечер продолжился большим концертом, в котором приняли участие самодеятельные артисты ОАО «Беаруськалий», воспитанники ДЦРР «Планета детства» и звезды белорусской эстрадыАнна Шалютина, группа «Чистый голос», танцевальный коллектив Романа Ковалева.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Финальной нотой мероприятия стало долгожданное выступление молодого украинского поп-исполнителя, участника конкурса «Евровидение-2018» Никиты Алексеева (Alekseev).

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

За все время своего выступления Никита Алексеев исполнил девять композиций, среди которых были «Снов осколки», «Чувствую душой» и знаменитое «Пьяное солнце», «Океанами стали» и т.д. Отдельную радость солигорчанам, работникам ОАО «Беларуськалий» доставило исполнение зарубежных хитов группы The Black Eyed Peas – Let’s Get It Started и музыканта John Newman – Love Me Again.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню химика, продолжились в субботу 26 мая в парке «Четырех стихий». Теплая майская погода, веселые конкурсы и зажигательная музыка собрали в парке большое количество горожан.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

В нашем городе массовые гулянья такого рода пользуются большой популярностью. Настроение у всех собравшихся было праздничное. Многие пришли с детьми. Уже с самого утра развернулась выездная торговля. В широком ассортименте были представлены мучные изделия, прохладительные напитки и, конечно же, главный атрибут всех массовых праздников в нашем городе – шашлык. Для самых маленьких работали карусели и надувные аттракционы.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздник, посвященный Дню химика, начался с торжественной церемонии награждения. С приветственным словом к жителям города обратился председатель профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрей Николаевич. Струневский. После состоялась церемония чествования семейных династий и лучших передовиков производства.

День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ
День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

Подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт артистов белоруской эстрады: Ольги Змущик, Дмитрия Сергеева, ВИА «Спадчына» и танцевального коллектива «ГЛОРИЯ». Бурные аплодисменты и овации звучали в адрес исполнителей.

Завершился праздник ближе к десяти часам вечера танцевально-развлекательной программой. Яркие впечатления от праздника надолго останутся в памяти у всех его участников.

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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27 мая 2018 1:04 3057 День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ...
 
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