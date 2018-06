День ХИМИКА отпраздновали в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ

За все время своего выступления Никита Алексеев исполнил девять композиций, среди которых были «Снов осколки», «Чувствую душой» и знаменитое «Пьяное солнце», «Океанами стали» и т.д. Отдельную радость солигорчанам, работникам ОАО «Беларуськалий» доставило исполнение зарубежных хитов группы The Black Eyed Peas – Let’s Get It Started и музыканта John Newman – Love Me Again.