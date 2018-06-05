|
Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?
Новости Беларуси. Стоят без дела. В Минске 6 июня под прицелом специально созданной рабочей группы оказалась неиспользуемая недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о более чем 150 строениях. Это заброшенные корпуса предприятий и детских садов, самовольно построенные гаражи. Список можно продолжать. Изучать крупным планом проблему специалистам пришлось с высоты, в плановом облёте. На борт вертолёта МИ-8 поднялась и наша съёмочная группа.
Виктория Ходосок, СТВ:
Обстановку с высоты выяснять будет специальная рабочая группа. Обсуждения начинаются ещё до начала старта. Под прицелом экипажа винтокрылой машины здания, которые, в общем-то, стоят без дела.
Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Галина Степуренко, председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Кстати, к крайним мерам – сносу некоторых объектов, в 2018 году в Минске уже приступили. К примеру, в списке – обветшалые частные сектор, проблемные участки и самовольно построенные гаражи в одном из районов Минска.
Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?
Новости Беларуси. Стоят без дела. В Минске 6 июня под прицелом специально созданной рабочей группы оказалась неиспользуемая недвижимость, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)