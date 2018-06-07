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Новости экономики за 08.06.2018

08.06.2018 23:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Евразийский банк развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018. Задача на ближайшие годы – обеспечить более устойчивый и высокий рост ВВП страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее аналитики банка ожидали увеличения ВВП нашей страны на 2,6 %, но более быстрый рост экономический активности в первом квартале позволил пересмотреть цифру в сторону повышения до 3,7 %.

Новости экономики за 08.06.2018

По мнению авторов доклада, дополнительным источником роста может стать реализация принятых странами-участницами стратегий и программ среднесрочного и долгосрочного экономического развития, мер по улучшению инвестиционного климата и повышению производительности труда, а также снижение доли теневого сектора.

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

В Беларуси расширяют систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты коммунальных услуг. Теперь на них могут рассчитывать проживающие в съемных квартирах и общежитиях, не имеющие собственного жилья. Они смогут претендовать на субсидию на общих основаниях по заявлению, если доля оплаты коммуналки в их бюджете превышает 20 % дохода в городе и 15 % – в сельской местности.

Новости экономики за 08.06.2018

По выявительному принципу будут получать субсидии родители с детьми до 3 лет, а также ухаживающие за несовершеннолетним и инвалидами первой группы и получающие пособие от государства.

ПАНДА-БОНДЫ

Беларусь получит китайский кредитный рейтинг в рамках подготовки к заимствованию на рынке китайского капитала. Беларусь хочет выйти на внутренний финансовый рынок Китая и намерена выпускать так называемые панда-бонды – облигации, которые покупают китайские азиатские инвесторы на биржах КНР.

Новости экономики за 08.06.2018

Планируется, что наша страна может привлечь на этом рынке до 500 миллионов долларов. В планах на 2018 год – завершить процедуру присоединения Беларуси к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций.

ЦЕНОПАД

Цены на клубнику за последнюю неделю достигли рекордного минимума за последние несколько лет. Если в 2016 году минимальная цена была 1 рубль 70 копеек, в 2017 – 3 рубля, то в 2018 уже продают по 1,30.

Новости экономики за 08.06.2018

Вероятно, это еще не предел, так как клубничный сезон не окончен, урожай большой, а покупатели «наелись» ягод и покупают не очень активно. Кроме того, начали снижаться цены на персики абрикосы и черешню.

 
 
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Новости Беларуси. Евразийский банк развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018. Задача на ближайшие годы – обеспечить более устойчивый...
 
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