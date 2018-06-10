В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бешенковичах будут работать студенческие отряды Во время летних каникул у бешенковичской молодёжи есть возможность не только отдохнуть, но и потрудиться, а заодно и подзаработать. Для этого не нужно...

Во время летних каникул у бешенковичской молодёжи есть возможность не только отдохнуть, но и потрудиться, а заодно и подзаработать.Для этого не нужно искать вакансии в интернете или перелистывать одну газету за другой, ребятам могут предложить работу в дружных студенческих отрядах.Как рассказала редакции первый секретарь РК ОО "БРСМ" Т. А. Жуковская, в районе в летний период будут трудоустроены около 60 подростков. 13 человек уже с сегодняшнего дня приступят к работе в УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник", а ГЛХУ "Бешенковичский лесхоз" примет 15 юных помощников с 25 июня.Также во время уборочной кампании на зерносушильных комплексах в ЗАО "АСБ-Агро Новатор", СУП "Вядерево" и ГП "ПолитотделецАгро" будут заняты порядка 30 человек.