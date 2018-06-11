Информация о победе Андрея Арямнова на турнире в Новополоцке не соответствует действительности

Ранее прошла информация , что олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке памяти Сергея Лагуна и одержал победу в категории свыше 105 кг с результатом в двоеборье 382 кг (171 кг в рывке + 211 кг в толчке).



Андрей Арямнов. Фото: Reuters

Новость опубликовало БЕЛTA .

Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом корреспонденту «Прессбола» рассказал главный тренер мужской сборной Беларуси Виктор Шершуков.

В категории свыше 105 кг победу одержал 19-летний воспитанник Новополоцкого училища олимпийского резерва Эдуард Зезюлин, поднявший в сумме 397 кг (180+217), что на 15 кг больше, нежели у серебряного призера Андрея Арямнова.