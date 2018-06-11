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Информация о победе Андрея Арямнова на турнире в Новополоцке не соответствует действительности
Ранее
Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом корреспонденту
В категории свыше 105 кг победу одержал 19-летний воспитанник Новополоцкого училища олимпийского резерва Эдуард Зезюлин, поднявший в сумме 397 кг (180+217), что на 15 кг больше, нежели у серебряного призера Андрея Арямнова.
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Ранее прошла информация, что олимпийский чемпион Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке и одержал победу.
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