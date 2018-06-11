ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Информация о победе Андрея Арямнова на турнире в Новополоцке не соответствует действительности

12.06.2018 07:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ранее прошла информация, что олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке памяти Сергея Лагуна и одержал победу в категории свыше 105 кг с результатом в двоеборье 382 кг (171 кг в рывке + 211 кг в толчке).


Андрей Арямнов. Фото: Reuters

Новость опубликовало БЕЛTA.

Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом корреспонденту «Прессбола» рассказал главный тренер мужской сборной Беларуси Виктор Шершуков.

В категории свыше 105 кг победу одержал 19-летний воспитанник Новополоцкого училища олимпийского резерва Эдуард Зезюлин, поднявший в сумме 397 кг (180+217), что на 15 кг больше, нежели у серебряного призера Андрея Арямнова.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее прошла информация, что олимпийский чемпион Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке и одержал победу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полки для серверных шкафов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Свислочская газета
Инфа-Курьер
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика