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Отмену роуминга в Союзном государстве обсудят на Высшем госсовете

12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве России и Беларуси планируется обсудить на заседании Высшего госсовета, которое пройдет 19 июня в Минске, сообщил госсекретарь СГ Григорий Рапота.

Год назад в ходе четвертого Форума регионов двух стран один из представителей Беларуси посетовал, что его сограждане, въезжая в Россию, вынуждены платить по тарифам международного роуминга.

На это откликнулась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 

«Конечно, диковато, между Россией и Беларусью роуминг… А мы хотим, чтобы наши люди общались, регионы общались», – отметила тогда спикер.

Она попросила главу Минкомсвязи Николая Никифорова проработать вопрос об отмене платного роуминга между странами и пообещала, что сенаторы помогут инициативе законодательно.

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«Если надо, мы законодательно подключимся, давайте мы, как Евросоюз, быстро решим», – подчеркнула она, отметив, что вопрос является стратегическим.

Инициативу поддержал и президент Беларуси.

«Я думаю, это разумное предложение. Давайте поручим министрам», – сказал тогда Александр Лукашенко. 

Однако в марте 2018 года Рапота сообщил, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого решения ждать не стоит, хотя выполнять поставленную президентами задачу надо и «отраслевые министерства это понимают, никто не отказывается».



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Теги: Минск
 
 
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Ранее госсекретарь СГ России и Беларуси Григорий Рапота сообщил, что в вопросе отмены роуминга между странами есть положительные сдвиги.
 
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