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Отмену роуминга в Союзном государстве обсудят на Высшем госсовете
12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве
Год назад в ходе четвертого Форума регионов двух стран один из представителей Беларуси
На это откликнулась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Конечно, диковато, между Россией и Беларусью роуминг… А мы хотим, чтобы наши люди общались, регионы общались», – отметила тогда спикер.
Она попросила главу Минкомсвязи Николая Никифорова проработать вопрос об отмене платного роуминга между странами и пообещала, что сенаторы помогут инициативе законодательно.
«Если надо, мы законодательно подключимся, давайте мы, как Евросоюз, быстро решим», – подчеркнула она, отметив, что вопрос является стратегическим.
Инициативу поддержал и президент Беларуси.
«Я думаю, это разумное предложение. Давайте поручим министрам», – сказал тогда Александр Лукашенко.
Однако в марте 2018 года Рапота сообщил, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого решения ждать не стоит, хотя выполнять поставленную президентами задачу надо и «отраслевые министерства это понимают, никто не отказывается».
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Ранее госсекретарь СГ России и Беларуси Григорий Рапота сообщил, что в вопросе отмены роуминга между странами есть положительные сдвиги.
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