Гимнасты поборются за 32 комплекта медалей на II Европейских Играх

Гимнастика на Европейских Играх–2019 – самый представительный вид спорта. В Минске увидим соревнования в пяти гимнастических дисциплинах, в них будут разыграны 32 комплекта медалей. Как провести гимнастическую часть на самом высоком уровне – об этом сегодня говорили в Национальном олимпийском комитете.

В техническом совещании приняли участие руководители дирекции II Европейских Играх, Белорусской Ассоциации гимнастики, а также техкомов всех дисциплин. Посетили Минск спортивный координатор Европейского союза гимнастики Линда Давила и генеральный директор организации Лиза Вортманн.

Стороны обсудили программу тренировок, соревнований, особенность проведения церемоний награждения и тестовых стартов – они станут проверкой для организаторов. С 24 по 30 июня все гимнастические виды пройдут на «Минск-Арене». На трибунах соревнования смогут увидеть 8000 зрителей. Белорусские спортсмены поборются за медали всех дисциплинах. Высокие шансы на победы в прыжках на батуте, награды ждем в художественной и спортивной гимнастике, акробатике.