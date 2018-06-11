Комитет обязал "воронов" погасить долг перед бывшим работником до 1 июля.

Кроме этого, Денис Шунто оштрафован на 50 базовых величин. Основание — необеспечение явки представителя клуба на заседание комитета.

В марте, напомним, председатель правления "Крумкачоу" (которых не следует путать с командой НФК "Крумкачы", ныне выступающей во второй лиге) также подвергался штрафу по этой же причине. Тогда сумма составляла 20 базовых величин. И с тех пор, поскольку, по сведениямостается невыплаченной, выросла согласно дисциплинарному регламенту до 160 базовых величин.