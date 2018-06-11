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Денис Шунто оштрафован на 50 базовых величин

12.06.2018 18:40 — Разное | Партизан  
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В Доме футбола прошло заседание комитета по статусу и трансферам футболистов. Среди рассмотренных вопросов было обращение экс-тренера ФК "Крумкачы" Александра Ванюшкина о задолженности по зарплате.

Комитет обязал "воронов" погасить долг перед бывшим работником до 1 июля. 
Кроме этого, Денис Шунто оштрафован на 50 базовых величин. Основание — необеспечение явки представителя клуба на заседание комитета. 



В марте, напомним, председатель правления "Крумкачоу" (которых не следует путать с командой НФК "Крумкачы", ныне выступающей во второй лиге) также подвергался штрафу по этой же причине. Тогда сумма составляла 20 базовых величин. И с тех пор, поскольку, по сведениям pressball.by, остается невыплаченной, выросла согласно дисциплинарному регламенту до 160 базовых величин.


 
 
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В Доме футбола прошло заседание комитета по статусу и трансферам футболистов. Среди рассмотренных вопросов было обращение экс-тренера ФК "Крумкачы" Александра...
 
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