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Денис Шунто оштрафован на 50 базовых величин
В Доме футбола прошло заседание комитета по статусу и трансферам футболистов. Среди рассмотренных вопросов было обращение экс-тренера ФК "Крумкачы" Александра Ванюшкина о задолженности по зарплате.
Комитет обязал "воронов" погасить долг перед бывшим работником до 1 июля.
Кроме этого, Денис Шунто оштрафован на 50 базовых величин. Основание — необеспечение явки представителя клуба на заседание комитета.
В марте, напомним, председатель правления "Крумкачоу" (которых не следует путать с командой НФК "Крумкачы", ныне выступающей во второй лиге) также подвергался штрафу по этой же причине. Тогда сумма составляла 20 базовых величин. И с тех пор, поскольку, по сведениям
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В Доме футбола прошло заседание комитета по статусу и трансферам футболистов. Среди рассмотренных вопросов было обращение экс-тренера ФК "Крумкачы" Александра...
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