В Слуцке велосипедист въехал в легковушку и попал в больницу





Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на пересечении улиц Тутаринова и Молодёжная.

В час пик, около 17:10, велосипедист на трековом велосипеде в потоке машин двигался по краю проезжей части в сторону улицы Виленская. Велосипедист ехал в шлеме и защите.

Двигавшийся попутно с велосипедистом микроавтобус остановился, чтобы пропустить поворачивающий налево со встречного направления автомобиль Renault Safrane. Водитель Renault начал поворачивать на улицу Молодёжную, в последний момент заметил выезжающего из-за микроавтобуса велосипедиста и затормозил. В этот момент в его правое крыло на скорости ударился и упал на лобовое стекло велосипедист.

Как рассказал сайту SlutskGorod инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов, велосипедист 1995 года рождения был доставлен в больницу с предварительным диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупая травма живота, ушибы конечностей. Его жизни ничего не угрожает.

Автомобиль получил механические повреждения.







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Фото ОГАИ Слуцкого РОВД