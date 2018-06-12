Пограничную эстафету «100 лет на страже Отечества» сегодня приняла Ивьевщина

Старт пограничной эстафете был дан 28 мая в г. Минск. Сегодня г. Ивье стал одним из ее этапов: в честь такого события прошел торжественный митинг. Пройдя вдоль западной границы, она будет финишировать 22 июня в Бресте.





Цель эстафеты – посетить более 40 населенных пунктов приграничных районов Беларуси, рассказать их жителям о столетней истории погранслужбы Беларуси. По маршруту движения участники посещают места захоронения пограничников, а также места, где установлены мемориалы, памятники и памятные знаки. В состав экспедиции входит Мобильная экспозиция музея истории Великой Отечественной войны «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 г. – июль 1944 г.».



http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4207-pogranichnuyu-estafetu-100-let-na-strazhe-otechestva-segodnya-prinyala-ivevshchina.html#sigProId7106322786 Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Более подробнее о мероприятии читайте в ближайшем номере «ІК».