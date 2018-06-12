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На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

13.06.2018 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Из-за нарушения санитарных норм купание детей ограничили на 8 пляжах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

Это касается водохранилища «Дрозды» и Заславского. На взрослых запрет не распространяется. Для купания непригоден и карьер по улице Горецкого. На днях там утонуло два человека.

На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

В опасной зоне сейчас отсыпают берега, устанавливают дополнительные таблички о запрете купания и розжиг костров. А в выходные усилят патруль милиции. В будущем карьер планируют застроить. Рядом появится жилой дом.

На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Жителям Фрунзенского района мы рекомендуем выезжать на оборудованные пляжи нашего Минского моря, Заславского водохранилища. Все пляжи оборудованы, подготовлены, ежегодно силами предприятий района мы обновляем их.

На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

В этом сезоне у столичных водоемов дополнительно оборудовали 9 спасательных постов. Также к купальному сезону увеличили штат матросов-спасателей. В 2018 году – почти на сто человек.

За купание в запрещенном месте полагается штраф до 70 рублей.

На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

Федор Клюкач, председатель МГО ОСВОД:
По сравнению с тем, что было лет 8-9 назад, материально-техническая база на всех станциях стала значительно лучше. Несколько костюмов мы закупили, других вещей, у нас запланировано еще закупить два катера. Более четко в 2018 году налажена, чем в 2017 году, работа с правоохранительными органами. Мы обменялись письмами, графиками, проводим совместные рейды.

На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм

Прилегающие лесопарковые зоны очистили от мусора, установили новые урны, шезлонги, беседки и кабинки для переодевания. Также обозначили открытые стоянки для личного автотранспорта. Дно водной акватории очистили, обновили и песок на берегу.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Из-за нарушения санитарных норм купание детей ограничили на 8 пляжах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это касается...
 
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