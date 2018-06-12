|
На 8 минских пляжах ограничили купание из-за нарушения санитарных норм
Новости Беларуси. Из-за нарушения санитарных норм купание детей ограничили на 8 пляжах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это касается водохранилища «Дрозды» и Заславского. На взрослых запрет не распространяется. Для купания непригоден и карьер по улице Горецкого. На днях там утонуло два человека.
В опасной зоне сейчас отсыпают берега, устанавливают дополнительные таблички о запрете купания и розжиг костров. А в выходные усилят патруль милиции. В будущем карьер планируют застроить. Рядом появится жилой дом.
Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
В этом сезоне у столичных водоемов дополнительно оборудовали 9 спасательных постов. Также к купальному сезону увеличили штат матросов-спасателей. В 2018 году – почти на сто человек.
Федор Клюкач, председатель МГО ОСВОД:
Прилегающие лесопарковые зоны очистили от мусора, установили новые урны, шезлонги, беседки и кабинки для переодевания. Также обозначили открытые стоянки для личного автотранспорта. Дно водной акватории очистили, обновили и песок на берегу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из-за нарушения санитарных норм купание детей ограничили на 8 пляжах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это касается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)