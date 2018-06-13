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Сколько стоит пробежать марафон

14.06.2018 14:02 — Разное | Tut.by  
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Сколько стоит пробежать марафон «с нуля», считая не только регистрацию — но и все необходимое для подготовки? Свои расходы для GO.TUT.BY подсчитал Евгений Кравченко, который в мае участвовал в Рижском марафоне.

Сколько стоят тренировки


Евгению Кравченко 38 лет, он занимается продажами в IT-отрасли. Бегает три года. Фото: из личного архива

— К первому марафону однозначно рекомендую готовиться с тренером. Индивидуальное занятие в Минске стоят 20−30 рублей. В группах дешевле — за восемь занятий 70−120 рублей. Выбор клуба — это очень индивидуально. Я посоветую в первую очередь обращать внимание на тренера. Как он работает с группой? Всем ли уделяет внимание? Проводит ли полноценную заминку и разминку? Интересуется ли вашим спортивным опытом, целями, травмами и возможностями соблюдать спортивный режим? Не стесняйтесь пройти тестовые тренировки в нескольких клубах для поиска своего.

В Минске очень многие клубы тренируются зимой в манеже на Калиновского — а летом рядом с ним. Можно просто как зритель прийти и за час посмотреть, как работают разные команды. Поспрашивайте ребят, кто бегает в клубе не менее четырех месяцев об их прогрессе, травмах и разнообразии тренировок.

Если вы бегун с опытом: бегали полумарафоны, имеете общее понимание про подготовку и режима, — то минимальное время занятий, чтобы одолеть марафон, будет около четырех месяцев. Я готовился шесть месяцев с LetsRun: одна тренировка в неделю с командой, три самостоятельно по плану, составленному замечательным тренером Ириной.

В моем случае за шесть месяцев тренировок я заплатил 240 рублей.

Сколько стоит экипировка

— Главная вещь для бегуна — кроссовки. В идеале нужны три пары — для скоростных тренировок; для длинных дистанций (в них же побежите и марафон); для бега по пересеченке или снегу (для снижения ударной нагрузки на колени и позвоночник рекомендуется часть тренировок бегать не по асфальту). Можно не покупать сразу все. Но через пару месяцев, когда недельный объем пробега будет более 50 км, стоит включать в тренировки вторую пару. Иначе кроссовки не успеют восстановить амортизирующие свойства к следующей тренировке. Для обычного бегуна, не полупрофи, кроссовок хватит на 2−3 сезона.


Марафон в Севилье.

У меня две пары: Nike за 140 рублей покупал в Москве, Asics за 230 рублей покупал в Ницце. Уровень консультантов в европейских магазинах очень высок. Там не «впаривают», а помогают выбирать то, что нужно именно тебе. Кроме того, обе мои пары в Минске я видел на 70−100% дороже.

Одежду для бега легко купить и в Минске. Топовые бренды не принципиальны. Гораздо важнее, чтобы швы были скрытые, не натирали; чтобы одежда ощущалось удобной в движении. Шорты, пара маек, две пары носок, ветровка, кепка — легко вложитесь в 200 рублей (а возможно, и дешевле). Если планируете готовиться в зимнее время, то нужно докупить беговую кофту и штаны. Это еще 100 рублей. Предполагаю, что комплекта одежды хватит на срок до пяти лет, и только носки «уйдут» за год. Но намного раньше вам захочется обновиться не из-за ветхости, а для разнообразия.

Моя экипировка стоила 670 рублей.

Сколько стоит беговая электроника

— Немного о беговых часах. В общем-то, контролировать метраж и маршрут уже очень давно можно с помощью смартфонов — благо, беговых приложений хватает. Однако для мониторинга состояния организма во время тренировок и забега очень важно отслеживать пульс. Есть широкий выбор часов с пульсометром, но все опытные люди рекомендуют пульсометр нагрудный, а не встроенный в часы. У него практически нулевая погрешность. А на датчик часов влияют волосы на руке, скольжение часов на запястье, уличная температура. Неточная передача пульса влияет как на подготовку, так и на нагрузку во время забега.


Полумарафон в Барселоне. Фото: running.es

Я послушался тренера и купил простые (но немецкие) часы: Sigma 15.11. У них проще функционал, но основное: данные пульса и время забега — есть. Кроме того, батарейки хватает на год. Минус — нет шагомера. Но отдельно электронный шагомер стоит около 10 рублей в любом спортивном магазине, а еще километраж можно мониторить телефоном.

За беговые часы я отдал 140 рублей.

Сколько стоит спортивное питание

— Мой тренер в качестве питания в ходе длительных забегов рекомендует растворы на базе настоя овсянки, фруктозы и глюкозы, а также раствор магния и кальция. Затраты на эти продукты копеечные.

При желании можно пробовать батончики и гели — это не запрещено. Но, насколько знаю, их довольно долго нужно подбирать, чтобы понять, какие вам лучше подходят. Ну и стоят все-таки недешево. А начинать пробовать нужно во время тренировок, не экспериментировать на трассе.

На питание я потратил 10 рублей за сезон.

Сколько стоит медицинская поддержка

— Честно признаюсь, я не проходил специальное медобследование. Я неплохо знаю свой организм и травмы, кроме того, общая физподготовка на момент старта была неплохой.

Из травм во время подготовки — зимой в рамках 20-ти километрового забега два раза поскользнулся и потянул боковые связки колена. К врачу не обращался. Обсудил травму с тренером, она порекомендовала компрессы, за две недели все прошло.


Полумарафон в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если есть возможность, я бы рекомендовал массаж, хотя бы раз в две недели. Средняя стоимость за сеанс — 40 рублей. Но сам я обошелся без него. Кроме того, у кого проблемные стопы — можно сделать индивидуальные стельки. В Минске есть пару ортопедических центров, где сканируют стопу и из специальных материалов готовят вам стельки. Чаще всего они подходят ко всем вашим парам кроссовок. Стоимость изготовления — от 140 рублей.

Как видите, я на медицинскую помощь за сезон не потратил ничего.

Сколько стоит участие в марафоне

— Стоимость участия в марафонах очень отличается. Она формируется из разных факторов, и не всегда тот забег, где дороже — лучше.

Например я изначально планировал бежать в Сен-Тропе. Участие 90 евро, а стартовый пакет — это номер, буклет, питание на финише. Варшавский апрельский марафон Orlen стоил в районе 35 евро, но там очень крутой стартовый пакет — куча спортивных подарков. Один лишь флаер на скидку в 35 евро в магазинах обувного бренда полностью окупает взнос участника.

Если вам нужен недорогой, но масштабный старт с красивыми пейзажами и вдохновляющей поддержкой на трассе лучше рассматривать Польшу, Прибалтику, Италию, Чехию.

При поездке на марафон стоит учитывать не только цену регистрации, но и стоимость логистики, питания и проживания. Например, перелеты и жилье в норвежском Бергене в дни марафона выходят в 3−4 раза дороже, чем обычно.

Оптимальный вариант — это командная поездка. Так можно сэкономить на дороге и проживании, а на некоторых стартах за счет регистрации большой группы можно получить скидки или дополнительные подарки.


Марафон в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Конечно, можно пробежать гомельский, молодеченский или могилевский марафон с общими затратами до 50 рублей. Правда, ощущения от мероприятия будут, скорее всего, иными. Участие в забеге сотни участников или десятков тысяч — это абсолютно разные эмоции и воспоминания.

Стоимость моего участия в Рижском марафоне (проезд, питание, проживание и участие) с командой LetsRun составила 350 рублей.

Итого: много или мало?

Суммируя полученные цифры, получаем стоимость моего финиша на марафоне — 1410 рублей.

С одной стороны, это немаленькая сумма.

С другой, это достижение и память. А еще больше половины этих денег ушли на вещи, которые прослужат несколько лет: часы, одежда, обувь.

К тому же, регулярный беговой режим, скорее всего, существенно повлияет на другие траты — например, количество посиделок в баре. И если там раз в неделю вы тратили 30 рублей, то за полгода — это уже экономия 720 рублей. Бег, конечно, не повод перестать встречаться с друзьями, — но повод отказаться от некоторых расходов, которые не идут вам на пользу.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сколько стоит пробежать марафон "с нуля", считая не только регистрацию - но и все необходимое для подготовки?
 
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