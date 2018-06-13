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В Брестской области пересеют 26,5 тыс. га зерновых

14.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области пересеют 26,5 тыс. га зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Машлякевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56404.php

В Брестской области пересеют 26,5 тыс. га зерновых

Эти площади зерновых культур повредила засуха, в том числе 2,5 тыс. га посевов погибли из-за недостатка влаги. Больше всего из-за жары потерпели посевы в Столинском (около 5 тыс. га), Дрогичинском (4,3 тыс. га), Ивацевичском (3,3 тыс. га), а также Кобринском, Березовском и Малоритском районах. В основном пострадали яровые культуры - тритикале, ячмень, пшеница. "Убирать эти площади на зерно экономически нецелесообразно. Там, где это возможно, выгоревшие посевы будут скошены на кормовые цели. Вместо них хозяйства посеют однолетние культуры - просо, пайзу", - пояснил Александр Машлякевич.

Хозяйства региона практически на две недели раньше обычного приступили к уборке озимой сурепицы: убрано 250 га, или 21% плана. Намолочено 334 т маслосемян при урожайности 13,5 ц/га. Ускоренными темпами эти работы ведутся в Каменецком, Ивановском, Березовском, Лунинецком, Малоритском районах. Вслед за сурепицей наступит время уборки озимых ячменя и рапса.

Сейчас в сельхозорганизациях региона идет активная подготовка зерноуборочной техники, зерносушильных комплексов, складских помещений. Из-за засухи в этом году в регионе прогнозируется недобор зерна. В целом по области на 1 июня к уборке сохранилось 357 тыс. га зерновых культур, из них озимых 223 тыс. га.

Засуха повлияла на формирование травостоя второго укоса многолетних трав и качество пастбищ. По словам собеседника, сейчас в основном косовица ведется на пониженных местах: в пойменных лугах, естественных лугопастбищных угодьях. В целом по области травы скошены на 248,6 тыс. га, заготовлено 342,3 тыс. т кормовых единиц, или 20% плана. На условную голову это составило 5,4 ц кормовых единиц, что больше уровня прошлого года на 1,3 ц кормовых единиц.

 
 
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В Брестской области пересеют 26,5 тыс. га зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства и...
 
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