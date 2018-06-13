Слухи: Потупчик заработал миллионы долларов на поставках угля из «ДНР»-«ЛНР» в Евросоюз?

Известно, что коттедж экс-министра в Дроздах арестован, а официальная причина отставки — «содействие созданию незаконного семейного бизнеса».

Можно предположить, что в настоящее время экс-министр содержится под стражей.





Новый поворот истории дает один из российских авторитетных телеграм-каналов. Он посвятил статью одиозной пропутинской активистке Кристине Потупчик, которая известна организацией травли некоторых российских оппозиционных деятелей и СМИ. Источники телеграмм-канала сообщают, что белорусский экс-министр приходится Кристине Потупчик двоюродным дядей.





«По некоторым подсчетам, с 2013 года он заработал $40 млн на организации поставок угля из ЛДНР в Евросоюз через подставные польские юридические лица. А в Донбасс он отгружал солярку и бензин», — сообщают источники.









Но, мол, после информации о предполагаемой отставке Суркова (помощника Путина, который курирует непризнанные республики), отдельные российские силы во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком решили отодвинуть Потупчика от хлебного бизнеса.





Также сообщается, что жена Потупчику живет отдельно в Калининграде. Называется и имя его молодой любовницы, которая, в свою очередь, якобы сейчас постоянно находится в Вене.



