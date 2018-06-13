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Фото: В Москве открыли чемпионат мира по футболу
Вечером 14 июня в Москве прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Она стартовала на стадионе «Лужники» за полчаса до первого поединка, матча между сборными России и Саудовской Аравии.
Впереди — месяц интересных матчей. Поединки пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.
Фото: Reuters
Перед болельщиками выступил британский артист Робби Уильямс, и первой его песней было Let Me Entertain You («Позволь мне развлечь тебя»).
Фото: Reuters
Затем верхом на огромной жар-птице появилась российская оперная певица Аида Гарифуллина.
Фото: Reuters
На газон вышел и знаменитый бразильский футболист Роналдо. Следом десятки человек поочередно вынесли флаги всех 32 стран — участниц ЧМ.
Фото: Reuters
Также на церемонии показали мяч, который в марте побывал на Международной космической станции и в начале июня вернулся обратно на Землю. И первый удар по нему произвели Роналдо и талисман ЧМ, волк по имени Забивака.
«Всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах, смотрит на телеэкранах или в интернете, поздравляю всю большую многонациональную дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты», — заявил политик.
Прозвучали гимны — и чемпионат стартовал.
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Вечером 14 июня в Москве прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Она стартовала на стадионе «Лужники» за полчаса до первого поединка, матча между...
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