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Фото: В Москве открыли чемпионат мира по футболу

14.06.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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Вечером 14 июня в Москве прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Она стартовала на стадионе «Лужники» за полчаса до первого поединка, матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Фото: В Москве открыли чемпионат мира по футболу

Впереди — месяц интересных матчей. Поединки пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.

 Продюсером церемонии стал «Первый канал», в представлении участвовало 800 человек, пишет tut.by При взгляде сверху футбольное поле состоит из шестиугольников, а в центре — сцена в виде футбольного мяча.

 

Фото: Reuters

Перед болельщиками выступил британский артист Робби Уильямс, и первой его песней было Let Me Entertain You («Позволь мне развлечь тебя»).

 

Фото: Reuters

Затем верхом на огромной жар-птице появилась российская оперная певица Аида Гарифуллина.

 

Фото: Reuters

На газон вышел и знаменитый бразильский футболист Роналдо. Следом десятки человек поочередно вынесли флаги всех 32 стран — участниц ЧМ.



Фото: Reuters

Также на церемонии показали мяч, который в марте побывал на Международной космической станции и в начале июня вернулся обратно на Землю. И первый удар по нему произвели Роналдо и талисман ЧМ, волк по имени Забивака.

 Потом слово взял президент России Владимир Путин. По его словам, в стране любовь к футболу — «с первого взгляда», то есть футбольного матча 1897-го года.

«Всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах, смотрит на телеэкранах или в интернете, поздравляю всю большую многонациональную дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты», — заявил политик.

 Он добавил, что такое событие впервые проходит в России и страна искренне рада этому. «Добро пожаловать в Россию!» - такими словами он закончил выступление.

 После слово взял президент ФИФА Джани Инфантино, он поприветствовал всех по-русски, по-английски и по-арабски. На поле вышли сборные России и Саудовской Аравии.

 



Прозвучали гимны — и чемпионат стартовал.

 
 
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Вечером 14 июня в Москве прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Она стартовала на стадионе «Лужники» за полчаса до первого поединка, матча между...
 
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