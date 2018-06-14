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На 10% стали дешевле некоторые лекарства в Витебской области

14.06.2018 22:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебской области на 10 % снизили цены на отечественные лекарственные препараты, которые продаются в ФАПах* и амбулаториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 10% стали дешевле некоторые лекарства в Витебской области

Ранее госаптекам приходилось закупать всю линейку лекарств в больших количествах. Сегодня же есть реальная возможность преследовать интересы отдельного пункта продажи (их в регионе почти полтысячи). При этом сохраняется 100 % доступность всех необходимых препаратов. Такое решение было принято в мае и стало возможным благодаря электронным рецептам. На протяжении двух лет с момента их введения в области проводился мониторинг потребителей лекарств на селе.

На 10% стали дешевле некоторые лекарства в Витебской области

Тамара Якон, жительница агрогородка Мазолово:
Каждое понижение, каждая скидка – это всегда ощутимо для нашего бюджета. Ну и понятно все, если это делается для того, чтобы нам легче и проще жилось, то, конечно, спасибо.

На 10% стали дешевле некоторые лекарства в Витебской области

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:
Анализ позволил удешевить лекарственные средства для сельского населения. И это очень важно в профилактике социально значимых заболеваний: ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других.

Отметим, что 10 % скидки на отечественные препараты действуют во всех сельских аптеках, ФАПах и амбулаториях северного региона.

*ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.

 
 
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Новости Беларуси. В Витебской области на 10 % снизили цены на отечественные лекарственные препараты, которые продаются в ФАПах* и амбулаториях, сообщили в программе...
 
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