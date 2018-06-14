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На 10% стали дешевле некоторые лекарства в Витебской области
Новости Беларуси. В Витебской области на 10 % снизили цены на отечественные лекарственные препараты, которые продаются в ФАПах* и амбулаториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее госаптекам приходилось закупать всю линейку лекарств в больших количествах. Сегодня же есть реальная возможность преследовать интересы отдельного пункта продажи (их в регионе почти полтысячи). При этом сохраняется 100 % доступность всех необходимых препаратов. Такое решение было принято в мае и стало возможным благодаря электронным рецептам. На протяжении двух лет с момента их введения в области проводился мониторинг потребителей лекарств на селе.
Тамара Якон, жительница агрогородка Мазолово:
Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:
Отметим, что 10 % скидки на отечественные препараты действуют во всех сельских аптеках, ФАПах и амбулаториях северного региона.
*ФАП – фельдшерско-акушерский пункт.
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Новости Беларуси. В Витебской области на 10 % снизили цены на отечественные лекарственные препараты, которые продаются в ФАПах* и амбулаториях, сообщили в программе...
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