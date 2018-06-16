Еврокомиссар по политике соседства приветствовал соглашение о названии Македонии

Член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан считает, что подписание соглашения о новом официальном названии Македонии между главами греческого и македонского МИД Никосом Котзиасом и Николой Димитровым раскроет потенциал развития региона.

"Сегодняшнее соглашение будет полезно для граждан (Греции и Македонии - ИФ) и всего региона. Достаточно просто взглянуть на эту захватывающую дух территорию трех государств, включая Албанию, чтобы понять, какой потенциал существует в Юго-Восточной Европе! Преодоление барьеров приносит пользу всем", - написал Й.Хан в своем "Твиттере" в воскресенье.