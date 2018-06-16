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Нескучный день с библиотекой

17.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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На молодежный уикенд под таким названием пригласила сегодня жителей города Свислочская районная библиотека. 


Чего здесь только не было! Работники библиотеки в костюмах симпатичных грибов предлагали отправиться в краеведческо-туристическое турне «Открой для себя заповедный край». Подготовленный ими выставочный комплекс «Дзiвосы Белавежскай пушчы» знакомил любознательных с флорой и фауной наших лесов, точнее, с их краснокнижными представителями. Вторила заданной теме и выставка одной книги. На этот раз библиотека демонстрировала широкой публике фотоальбом «Зямля сiлы. Белавежская пушча». Рядом была оборудована наглядная «напоминалка» для туриста, который вдруг подзабыл, что нужно взять с собой в путешествие. Важно, подсказывали библиотекари, определиться с маршрутом, прихватить с собой карту, набросить на плечи рюкзак, взять сачок, удочку… В походе все пригодится. Что ж – в путь! А в двух шагах и милый фрагмент того, что ожидает путешественника в дороге – стилизованный уголок туриста: с костром, котелком для ухи, палаткой для ночлега… 


Активно работала студия креативного фото. Детвора с удовольствием примеряла парики, шляпы, усы, бабочки, брала в руки прочий «инвентарь» и позировала для интересного фотоснимка. Нельзя было проиграть, поиграв в беспроигрышную лотерею. Витаминную! В качестве призов здесь предлагались мелисса, мята, базилик, лук, салат, огурец, черешня, клубника и много других полезных вкусностей. 


В морской читательский круиз звала ребят детская библиотека. «Вас ожидают приключения на острове Чтения» – таким был девиз увлекательного и познавательного плавания, во время которого дети отгадывали загадки, решали головоломки, участвовали в играх и конкурсах на морскую тематику.


Любителей поэзии собрал поэтический флешмоб «Хотим признаться городу в любви». Звучали стихи в исполнении свислочских авторов Анны Мыслицкой, Людмилы Шворак, Зои Карпук, а также юных дарований. 


Также гости праздника с удовольствием проводили время в приятной прохладе летнего кафе «Читать подано!». Здесь вдобавок к освежающему чаю и сладостям предлагалось особое меню. В нем – закуски «Поэтическое ассорти» и «Литературный винегрет», вторые блюда «Кулинарные расследования» и «Стейк из приключений, сенсаций и неожиданных разгадок», напитки «Книгочай» и «Приключенческий морс». Можно было погрузиться в чтение прямо в кафе, а при разыгравшемся книжном аппетите заказать литературу на дом. Также посетители кафе могли высказать свои читательские симпатии тому или иному литературному жанру, повязав на деревце ленточку соответствующего цвета. А вам что больше нравится? Классика? Мистика? Историческая драма или любовный роман? 

 

Наталья ТУРКО.

 
 
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На молодежный уикенд под таким названием пригласила сегодня жителей города Свислочская районная библиотека.
 
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