Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"В составе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примут участие около 4 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Генеральные репетиции пройдут 23 и 28 июня с 23.00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова в Минске", - отметили в военном ведомстве.

Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.

Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России. Кроме этого, впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "