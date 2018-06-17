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Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля
18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля, сообщили
"В составе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примут участие около 4 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Генеральные репетиции пройдут 23 и 28 июня с 23.00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова в Минске", - отметили в военном ведомстве.
Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.
Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России. Кроме этого, впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.
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Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны. "В составе 19 пеших парадных...
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