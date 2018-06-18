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Клубничный сезон, или Время рекордов с грядок

19.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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«Азия», «альбион», «русский размер», «царица» – все это сорта клубники, которую в своем огороде вот уже 8 лет выращивает Василий Шатило.

Всего у Василия Ивановича на участке в аг. Селец, где мужчина и живет, около 18 сортов этой красной ягоды! В редакцию садовод пришел вместе с внуком Даниилом и тяжелым ведром чудо-клубнички: та, что необычной формы, в виде «розочек», – сорта «анита», а вот крупная – это «чамора туруси». Кстати, самая большая ягода, обнаруженная Василием Ивановичем, весила целых 130 граммов и даже не уместилась на ладони хозяина огорода. Он с гордостью рассказал, что кустов клубники у него рядом с домов 60 – поливать и собирать помогает супруга, летом приезжают младшие члены семейства. Всю ягоду, к слову, без исключения сладкую, Василий Шатило раздает детям, внукам, оставляет, конечно, и себе. А огород такой большой нужен, поясняет он, чтобы всем хватило. Да и не одной клуб никой сыта семья Василия Ивановича: растет у него на участке смородина, малина, груша, экологически чистый картофель и многие другие овощи, фрукты, ягоды.

На фото: Даниил с выращенной его дедом Василием Шатило необыкновенной клубникой.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 

 
 
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«Азия», «альбион», «русский размер», «царица» – все это сорта клубники, которую в своем огороде вот уже 8 лет выращивает Василий Шатило.
 
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