Кто из детворы не хотел бы поиграть в таком домике на дереве? Свою детскую мечту воплотил в жизнь хозяин дома по улице Карла Маркса Дмитрий Симанкович, но уже для своего младшего сына. Арсений закончил первый класс и теперь вместе с друзьями с удовольствием веселится на детской площадке.

Валерий СОЛОВЬЕВ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верхнедвинский житель построил дом на дереве > Кто из детворы не хотел бы поиграть в таком домике на дереве? Свою детскую мечту воплотил в жизнь хозяин дома по улице Карла Маркса Дмитрий Симанкович, но уже для...