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Верхнедвинский житель построил дом на дереве
21.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Кто из детворы не хотел бы поиграть в таком домике на дереве? Свою детскую мечту воплотил в жизнь хозяин дома по улице Карла Маркса Дмитрий Симанкович, но уже для своего младшего сына. Арсений закончил первый класс и теперь вместе с друзьями с удовольствием веселится на детской площадке.
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> Кто из детворы не хотел бы поиграть в таком домике на дереве? Свою детскую мечту воплотил в жизнь хозяин дома по улице Карла Маркса Дмитрий Симанкович, но уже для...
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