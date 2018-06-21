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Сотрудники охраны Жлобинского отдела заняли 3-е место в конкурсе профессионального мастерства
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На базе центра профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта Гомельского областного управления Департамента охраны прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства среди сотрудников охраны области.
Они соревновались в тактико-специальной, огневой, физической, медицинской подготовках, скоростном маневрировании на служебном автотранспорте.
По итогам конкурса команда Жлобинского отдела заняла третье место.
В личном зачёте среди командиров строевых подразделений победителем стал командир взвода Руслан Коваленко, а среди инспекторов-дежурных третье место занял Виктор Бондаренко.
Николай СЕМЕНЕЦ
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На базе центра профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта Гомельского областного управления Департамента охраны прошёл...
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