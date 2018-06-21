Сотрудники охраны Жлобинского отдела заняли 3-е место в конкурсе профессионального мастерства

На базе центра профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта Гомельского областного управления Департамента охраны прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства среди сотрудников охраны области.

Они соревновались в тактико-специальной, огневой, физической, медицинской подготовках, скоростном маневрировании на служебном автотранспорте.

По итогам конкурса команда Жлобинского отдела заняла третье место.

В личном зачёте среди командиров строевых подразделений победителем стал командир взвода Руслан Коваленко, а среди инспекторов-дежурных третье место занял Виктор Бондаренко.

Николай СЕМЕНЕЦ

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