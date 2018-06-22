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Геодезисты продолжают изучать белорусский отрезок Дуги Струве

23.06.2018 16:48 — Разное | ОНТ  
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Учёные-геодезисты намерены отыскать все точки Дуги Струве в Беларуси и полностью восстановить памятник истории и науки.

10 стран, около трёх тысяч контрольных пунктов от севера Норвегии до юга Одесской области. Дугу Струве создали еще в XIX веке, чтобы измерить истинные размеры и форму Земли. Сегодня она – под защитой ЮНЕСКО. По Беларуси проходит больше 30-ти контрольных геодезических отметок. Изучить объект, обменяться знаниями – такая задача стоит перед учёными Европы. Например, Беларусь и Швеция сотрудничают не первый год. В этот раз коллеги, кроме прочего, пополнили коллекцию музея Дуги Струве в Гольшанах новыми экспонатами – приборами для геодезических измерений.

Часть белорусского отрезка Дуги Струве уже вошла в туристический кластер «Гольшаны». Это позволит привлечь больше средств для восстановления объекта. 

 
 
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​Учёные-геодезисты намерены отыскать все точки Дуги Струве в Беларуси и полностью восстановить памятник истории и науки.
 
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