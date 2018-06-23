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Пятый форум регионов Беларуси и России пройдёт в Могилёве
Стала известна дата Пятого форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Могилеве 11-12 октября.
В программе – заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации, неделя интеграции и сотрудничества в Могилёвской области, молодежный форум, выставка-ярмарка ремёсел и хоккейный турнир.
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Стала известна дата Пятого форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Могилеве 11-12 октября.
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