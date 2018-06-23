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​Пятый форум регионов Беларуси и России пройдёт в Могилёве

24.06.2018 10:44 — Разное | ОНТ  
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Стала известна дата Пятого форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Могилеве 11-12 октября.

В программе – заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации, неделя интеграции и сотрудничества в Могилёвской области, молодежный форум, выставка-ярмарка ремёсел и хоккейный турнир.

 
Теги: Могилев
 
 
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Стала известна дата Пятого форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Могилеве 11-12 октября.
 
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