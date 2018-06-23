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«Достойно проведём эти Игры». Сергей Ковальчук о готовности Беларуси ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси.
Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
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Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси. Юлия Огнева, СТВ:От церемонии открытия до закрытия II...
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