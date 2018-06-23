ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Достойно проведём эти Игры». Сергей Ковальчук о готовности Беларуси ко II Европейским играм

24.06.2018 22:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси. 

Юлия Огнева, СТВ:
От церемонии открытия до закрытия II Европейских игр – мы все в ожидании этих Игр. Насколько сейчас инфраструктурно готова Беларусь, и насколько готовы спортсмены? Какие задачи вы ставите перед спортсменами?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Перед спортсменами всегда, независимо от того, какие это игры – Европейские или не Европейские, Олимпийские – ставятся самые высокие задачи. Спортсмен для того и готовится, чтобы выступать достойно, представлять страну, побеждать. Подготовка к Европейским играм у нас идет планово. Сейчас у нас шефы миссий будут с 9 по 12 июля здесь, пресс-тур представителей прессы будет в Минске. Объекты готовятся, люди работают, дирекция свою функцию выполняет. Я думаю, что мы достойно подготовимся и достойно проведем эти Игры.

Полный текст интервью с минстром спорта и туризма здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева пообщалась с министром спорта Беларуси.  Юлия Огнева, СТВ:От церемонии открытия до закрытия II...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестные солдаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика