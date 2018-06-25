Салон мебели и дверей из массива «АртСквер» в Минске встречает первых посетителей





В Минске появилось новое место для истинных ценителей мебели и дверей из массива натурального дерева.

Едва переступив порог, погружаешься в атмосферу комфорта, домашнего уюта и того непередаваемого ощущения природного тепла, которое может дать только интерьер, полностью выполненный из натурального дерева.

Здесь вы можете осмотреть образцы, познакомиться с направлениями стиля, окунуться в мир экологии и красоты мебели и дверей из массива дерева. Квалифицированные консультанты салона «АртСквер» , находящегося по адресу: Минск, ул. Ратомская, 7, помогут сориентироваться в многообразии ассортимента, разобраться в видах материала и особенностях отделки. Они же расскажут о предоставляемых скидках, рассрочках и условиях их получения. Кстати, скидки предоставляются клиентам уже с первой покупки.

За массивом в «АртСквер»





Познакомиться с салоном, методами работы, особенностями представленных моделей мебели и дверей нам поможет его соучредитель Татьяна Медведева.

- В чём отличие салона мебели «АртСквер»?

- Как уже говорилось, в новом салоне представлены образцы мебели и дверей, изготовленные исключительно из цельного массива дерева. И это не просто направление стиля или моды. Натуральное дерево – в первую очередь экологическая чистота и долговечность, столь ценимые потребителями, знающими толк в истинных ценностях.





Говоря об изделиях из массива, - продолжает Татьяна - не значит умалять товары из других материалов. Просто это принципиально различные уровни. Клиентами «АртСквер» становятся те, кто на первое место ставит выгоду в долгосрочной перспективе. Ведь мебель и двери, купленные в нашем салоне, при должном уходе прослужат долгие годы и даже десятилетия. При этом они ничуть не утратят своих красоты, удобства и ценности.





Развивая рассказ Татьяны Медведевой, стоит обратить внимание на деревянную мебель и межкомнатные двери из массива прошлых поколений! Несмотря на смену стилей, направлений моды, они не теряют своего качества и привлекательности. Потому что настоящее качество – вневременная категория. Оно, а не мимолётные течения, создаёт домашнюю атмосферу тепла и уюта.

От скандинавского стиля в мебели до классики и HI-Tech в дверях





- Какие сорта дерева применяются для изготовления дверей и мебели?

- Наша специализация – межкомнатные двери из массива сосны, ольхи, дуба – отвечает Татьяна. - Мебель же делается полностью из массива дуба. Из дуба делаются спальни, гостиные, столовые, детские, где особенно важна экология комнаты.

В дизайне мы придерживаемся стиля, называемого скандинавским. В моделях преобладают естественные линии, что придает изделиям легкий и лаконичный вид, пользующийся популярностью во всем мире.





В дополнение к словам Татьяны можно отметить, что каждое дерево в природе уникально. Поэтому изделия из массива неповторимы, как неповторим рисунок на спиле ствола. Можно сказать, что все изделия в салоне эксклюзивны. Каждое из них имеет свои индивидуальные отличия. Обстановка в доме не будет напоминать известный фильм Рязанова, когда попадая из одной квартиры в другую, не замечаешь никаких изменений.





Рассказывая о преимуществах и особенностях натурального дерева, Татьяна Медведева коснулась вопроса цены:

- Стоимость мебели и дверей из массива натурального дерева, разумеется, находится на более высоком уровне, чем из синтетических материалов (ДСП, МДФ). И это вполне оправдано. Но, вместе с этим, компании, обладающие полным циклом переработки сырья, могут предложить более лояльную ценовую политику, по сравнению с компаниями, работающим на готовом сырье и занимающимися исключительно производством основного продукта. Это достигается за счёт полного использования всего объёма поступающей древесины, применения безотходных технологий, а также отсутствия многочисленных посредников между производителем и потребителем.

Индивидуальные дизайнерские решения





Не осталась без внимания и важность дизайна дверей в интерьере квартиры. Он часто недооценивается, считается, что дверь не нуждается в тщательной проработке внешнего вида. Но ведь именно двери встречают каждого входящего в дом. Они могут создать гостеприимную атмосферу в гостиной или интимную в спальне. Поэтому для выбора дверей недостаточно знакомства с фотографиями в каталоге. Необходимо посетить салон, увидеть модели воочию, потрогать их руками, и только тогда можно сделать осознанный выбор.

Комфорт и уют





- Чем привлекателен салон «АртСквер» для потенциальных покупателей?

- Персонал салона «АртСквер» - с гордостью говорит Татьяна Медведева - понимает отличия своего товара от многообразного предложения на рынке, а также учитывает пожелания своего клиента.

Комфорт домашней обстановки утверждает она - должен начинаться с комфортной продажи. Посетитель с порога окунается в атмосферу уюта, тепла и жизненной энергии.





Под чашечку чая или кофе посетителю помогут понять, что ему действительно хочется для создания комфортной обстановки своего дома. Покажут имеющиеся в наличии образцы или возможные варианты из каталога. Сделают всё, чтобы помочь сформировать внутренний облик своего дома в соответствии со своими подчас неосознанными желаниями.





Прийти в салон можно практически в любое удобное время. Компания выстраивает свой график работы так, чтобы это было удобно клиентам. Поэтому посетить демонстрационный зал можно даже вечером, после работы.

Адрес салона - Минск, Ратомская улица, дом 7. Он расположен в полутора километрах от Минской кольцевой автодороги. Буквально в 5 минутах ходьбы от него находится остановка автобусов и маршрутных такси. Рядом есть парковка для автомобилей с достаточным количеством мест. Добраться сюда не составит труда, как на личном, так и на общественном транспорте.





Место для нового салона выбрано неслучайно. Кроме транспортной доступности учтены и другие факторы. В непосредственно близости находится городские территории, которые в недалёком будущем застроятся жилыми домами. Новосёлы получат возможность купить качественную долговечную мебель и двери буквально в шаговой доступности от своего жилья.

Качество, долговечность и экологическая чистота





- За счёт чего мебель и двери от «АртСквер» имеют длительный срок службы?

- Качество и долговечность обеспечиваются не только применением качественного сырья - натурального дерева. Ещё одним, не менее важным фактором, является применение современных технологий производства и качественных финишных покрытий (грунтовки, пропитки, лаки, масла, эмали и т.д.). Не стоит пугаться последней фразы. Материалы, которыми покрывается поверхность, не имеют в своём составе ничего, что может навредить здоровью.





Наша мебель из массива дуба покрывается исключительно BIO-маслами. Атмосфера в доме с мебелью и дверями, защищёнными с помощью такой технологии подобна воздушной среде лиственного или хвойного леса.

Периодически, раз в несколько лет обновляя покрытие, обеспечивается поистине неограниченный срок службы изделия.





- А как убедиться в действенности защиты и долговечности продукции?

- Для желающих – ответила на вопрос госпожа Медведева - сотрудники проводят такой эксперимент: защитное покрытие снимается абразивной бумагой, дерево подвергается искусственной эксплуатации. После этого утратившая лоск поверхность снова зачищается, на неё наносится новая защита. Через несколько минут мебель или двери становятся неотличимыми от новых.





- А как производятся мероприятия по поддержке качества после продажи?

- Мы предоставляем своим клиентам полный комплекс послепродажного обслуживания. В него входят поддержка в течение гарантийного срока и после его окончания.





Кроме того, учитывая специфику нашей продукции, каждый покупатель, как в магазине дорогой одежды, вместе с покупкой получает брошюру с описанием методов ухода за деревянной мебелью и дверями, а также набор защитных средств.





Мы ценим наших клиентов – подвела итог беседе Татьяна - и заинтересованы, чтобы они стали постоянными посетителями салона «АртСквер». Также мы понимаем значение хорошей репутации. Поэтому покупатели могут не беспокоиться – купленные у нас мебель и двери из массива послужат не только им, но и детям и внукам.



