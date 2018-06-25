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Олимпийской чемпионке Динаре Алимбековой присвоили звание "Почетный гражданин Чаусского района"
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в биатлонной эстафете в составе сборной Беларуси Динара Алимбекова стала почетной гражданкой Чаусского района.
О присвоении 22-летней спортсменке звания «Почетный гражданин Чаусского района» было объявлено во время праздника, посвященного 74-й годовщине освобождения Чаусского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета
Состоялась также закладка памятной аллеи возле кинозала «Сузор'е». В этой акции, кроме Динары Алимбековой, принял участие и серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере-2010 биатлонист Сергей Новиков, еще один воспитанник ДЮСШ в Чаусах.
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в биатлонной эстафете в составе сборной Беларуси Динара Алимбекова стала почетной гражданкой Чаусского района.
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