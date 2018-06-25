Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в биатлонной эстафете в составе сборной Беларуси Динара Алимбекова стала почетной гражданкой Чаусского района.



Фото: chausynews.by

О присвоении 22-летней спортсменке звания «Почетный гражданин Чаусского района» было объявлено во время праздника, посвященного 74-й годовщине освобождения Чаусского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Искра» .

Состоялась также закладка памятной аллеи возле кинозала «Сузор'е». В этой акции, кроме Динары Алимбековой, принял участие и серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере-2010 биатлонист Сергей Новиков, еще один воспитанник ДЮСШ в Чаусах.

Фото: chausynews.by

















Вице-чемион Олимпиады в Ванкувере-2010 Сергей Новиков.





Сейчас Динара Алимбекова восстанавливается после операции на плече и уже приступила к тренировкам по индивидуальному плану.