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Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске
Новости Беларуси. 30 юных чтецов со всей страны выясняют, кто лучший. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошел в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там 27 июня звучали строки Янки Купалы, Якуба Коласа. Темы выбранных произведений касались родной земли и борьбы за независимость. Жюри отобрало 12 лучших чтецов. Впереди у них финал, который пройдет в сентябре в городе Иваново в рамках Дня белорусской письменности.
Наум Гальперович, писатель:
Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодёжи Министерства образования Беларуси:
«Живая классика» – проект, в котором приняли участие уже более 15 тысяч детей. Кроме того телеканал СТВ уже два года информационно поддерживает молодых чтецов.
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Сувязь не толькі з літаратурай, але з роднай зямлёй. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошёл в Минске
Новости Беларуси. 30 юных чтецов со всей страны выясняют, кто лучший. Полуфинал конкурса «Живая классика» прошел в Национальной библиотеке, сообщили в программе...
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