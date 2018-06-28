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Ставки по "длинным" депозитам в валюте снова пошли вверх. Выбираем, куда вложиться

29.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Ставки по «длинным» безотзывным депозитам в иностранной валюте второй месяц идут вверх. Почти по всем валютам, почти во всех банках. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие банковские предложения на данный момент.


Фото: Reuters

Вклады в долларах

За прошедший месяц ставки по долларовым депозитам сроком на два и три года подняли следующие банки: Белагропромбанк — вклад на два года (+0,4%), Белгазпромбанк — вклад на два года (+0,3%), Белорусский народный банк — на 0,25%, Технобанк — вклад на два года (+0,6%), Франсабанк — вклад на два года (+0,5%).

Кроме того Белгазпромбанк открыл безотзывный депозит на три года со ставкой 2,5% годовых.

БПС-Сбербанк и Банк «Решение» тем временем снизили ставки по вкладам в долларах на 0,2% и 0,1% годовых соответственно.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

2,75%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2% / 2,5%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,5

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,5%

Выдатны-вэб

3 года

2,2%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

2,1%

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,1% / 1,9−2,2%

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

1,7−1,8%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

1,75%

Банк Решение

Online-решение

2 года

1,9%

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

1%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,4%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,4%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,5%

Цептер Банк

Цептер Соната

2 года

2,5%

Банк, вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

2,75%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

2%
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2% / 2,5%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,5

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Престижный

2 года

2,5%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

3 года

2,2%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

2,1%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,8−2,1% / 1,9−2,2%

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

1,7−1,8%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

1,75%

Банк Решение

Online-решение

2 года

1,9%

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

1%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,4%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,4%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,5%

Цептер Банк

Цептер Соната

2 года

2,5%

Вклады в евро

Ситуация в сегменте евро менее подвижная: лишь два банка — Белорусский народный банк и ВТБ Банк сократили возможность заработка на данной валюте на 0,5% и 0,3% соответственно. В то время как Франсабанк решил добавить 0,5% годовых к ставке по вкладу на 2 года. Белгазпромбанк решил и в данном сегменте занять свою нишу и выпустил продукт, ставки по которому составляют 1,5% годовых, а срок размещения вклада — 3 года.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

0,5%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 / 3 года

0,5% / 0,6%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептер Банк

Цептер Соната

2 года

1%

Банк, вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

0,5%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 / 3 года

0,5% / 0,6%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

0,25−0,45% / 0,3−0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

1%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

1%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,25%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептер Банк

Цептер Соната

2 года

1%

Вклады в российских рублях

Три месяца к ряду в сегменте вкладов в российских рублях ничего не происходило. Хотя мы, как обычно ждали и собственно дождались. В Белагропромбанке появился депозит сроком на 2 года, где ставка для вклада в российских рублях составляет аж 7,5% (ранее её размер был 6,0%). Также и БПС-Сбербанк решил нарушить идиллию и снизил ставку на 0,3% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

6,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

5,8−6,0%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

6%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Банк, вклад

Срок

Ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

18−36 месяцев

6,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

4,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

5%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

4,9−5,3% / 5,4−5,8%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

5,8−6,0%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

6%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%
Все депозиты представленные в таблицах являются безотзывными.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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