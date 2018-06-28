Ставки по «длинным» безотзывным депозитам в иностранной валюте второй месяц идут вверх. Почти по всем валютам, почти во всех банках. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие банковские предложения на данный момент.



Фото: Reuters

Вклады в долларах

За прошедший месяц ставки по долларовым депозитам сроком на два и три года подняли следующие банки: Белагропромбанк — вклад на два года (+0,4%), Белгазпромбанк — вклад на два года (+0,3%), Белорусский народный банк — на 0,25%, Технобанк — вклад на два года (+0,6%), Франсабанк — вклад на два года (+0,5%).

Кроме того Белгазпромбанк открыл безотзывный депозит на три года со ставкой 2,5% годовых.

БПС-Сбербанк и Банк «Решение» тем временем снизили ставки по вкладам в долларах на 0,2% и 0,1% годовых соответственно.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 2,75% РРБ-Банк Европейский

2 года 2% 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2% / 2,5% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,5 Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 2,5% Выдатны-вэб

3 года 2,2% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 2,1% Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,8−2,1% / 1,9−2,2% БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

751−1000 дней 1,7−1,8% БТА Банк БТА Профит

2 года 1,75% Банк Решение Online-решение

2 года 1,9% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 1% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,1% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,5% / 2,7% МТБанк Актуальный

2 года 1% Паритетбанк Капитал

2 года 2,4% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,4% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,5% Цептер Банк Цептер Соната

2 года 2,5%

Банк, вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 2,75% РРБ-Банк Европейский

2 года 2% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2% / 2,5% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,5 Белагропромбанк Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Престижный

2 года 2,5% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

3 года 2,2% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 2,1% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,8−2,1% / 1,9−2,2% БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

751−1000 дней 1,7−1,8% БТА Банк БТА Профит

2 года 1,75% Банк Решение Online-решение

2 года 1,9% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 1% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,1% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,5% / 2,7% МТБанк Актуальный

2 года 1% Паритетбанк Капитал

2 года 2,4% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,4% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,5% Цептер Банк Цептер Соната

2 года 2,5%

Вклады в евро

Ситуация в сегменте евро менее подвижная: лишь два банка — Белорусский народный банк и ВТБ Банк сократили возможность заработка на данной валюте на 0,5% и 0,3% соответственно. В то время как Франсабанк решил добавить 0,5% годовых к ставке по вкладу на 2 года. Белгазпромбанк решил и в данном сегменте занять свою нишу и выпустил продукт, ставки по которому составляют 1,5% годовых, а срок размещения вклада — 3 года.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 0,5% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% 36 месяцев безотзывный

3 года 0,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт

2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2 / 3 года 0,5% / 0,6% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 1,3% Стабильный

3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% БТА Банк БТА Профит

2 года 0,8% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 0,7% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 1% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 1,0% / 2,0% МТБанк Актуальный

2 года 1% Паритетбанк Капитал

2 года 1,25% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% Франсабанк Верный расчет

2 года 1,5% Цептер Банк Цептер Соната

2 года 1%

Банк, вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 0,5% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 0,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт

2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик

3 года 1,8% Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2 / 3 года 0,5% / 0,6% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 1,3% Белгазпромбанк Стабильный

3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 0,25−0,45% / 0,3−0,5% БТА Банк БТА Профит

2 года 0,8% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 0,7% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 1% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 1,0% / 2,0% МТБанк Актуальный

2 года 1% Паритетбанк Капитал

2 года 1,25% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% Франсабанк Верный расчет

2 года 1,5% Цептер Банк Цептер Соната

2 года 1%

Вклады в российских рублях

Три месяца к ряду в сегменте вкладов в российских рублях ничего не происходило. Хотя мы, как обычно ждали и собственно дождались. В Белагропромбанке появился депозит сроком на 2 года, где ставка для вклада в российских рублях составляет аж 7,5% (ранее её размер был 6,0%). Также и БПС-Сбербанк решил нарушить идиллию и снизил ставку на 0,3% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 6,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 4,3% Белагропромбанк Максимум

2 года 7,5% Стандарт

3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 8% Классик

3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны

2 / 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% БПС-Сбербанк Сохраняй

501−1000 дней 5,8−6,0% БТА Банк БТА Профит

2 года 6,6% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,6% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 6% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 5% Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5%

Банк, вклад Срок Ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

18−36 месяцев 6,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 4,3% Белагропромбанк Максимум

2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт

3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 8% Беларусбанк Классик

3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны

2 / 3 года 5% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 4,9−5,3% / 5,4−5,8% БПС-Сбербанк Сохраняй

501−1000 дней 5,8−6,0% БТА Банк БТА Профит

2 года 6,6% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,6% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 6% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 5% Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5%

Все депозиты представленные в таблицах являются безотзывными.

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