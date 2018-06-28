Ставки по «длинным» безотзывным депозитам в иностранной валюте второй месяц идут вверх. Почти по всем валютам, почти во всех банках. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие банковские предложения на данный момент.
Вклады в долларах
За прошедший месяц ставки по долларовым депозитам сроком на два и три года подняли следующие банки: Белагропромбанк — вклад на два года (+0,4%), Белгазпромбанк — вклад на два года (+0,3%), Белорусский народный банк — на 0,25%, Технобанк — вклад на два года (+0,6%), Франсабанк — вклад на два года (+0,5%).
Кроме того Белгазпромбанк открыл безотзывный депозит на три года со ставкой 2,5% годовых.
БПС-Сбербанк и Банк «Решение» тем временем снизили ставки по вкладам в долларах на 0,2% и 0,1% годовых соответственно.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
2,75%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2%
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
2% / 2,5%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,5
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
2,5%
Выдатны-вэб
3 года
2,2%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
2,1%
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,8−2,1% / 1,9−2,2%
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
751−1000 дней
1,7−1,8%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
1,75%
Банк Решение
Online-решение
2 года
1,9%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
1%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,1%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,4%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,4%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,5%
Цептер Банк
Цептер Соната
2 года
2,5%
Банк, вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
2,75%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
2%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
2% / 2,5%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,5
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Престижный
2 года
2,5%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
3 года
2,2%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
2,1%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,8−2,1% / 1,9−2,2%
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
751−1000 дней
1,7−1,8%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
1,75%
Банк Решение
Online-решение
2 года
1,9%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
1%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,1%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,4%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,4%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,5%
Цептер Банк
Цептер Соната
2 года
2,5%
Вклады в евро
Ситуация в сегменте евро менее подвижная: лишь два банка — Белорусский народный банк и ВТБ Банк сократили возможность заработка на данной валюте на 0,5% и 0,3% соответственно. В то время как Франсабанк решил добавить 0,5% годовых к ставке по вкладу на 2 года. Белгазпромбанк решил и в данном сегменте занять свою нишу и выпустил продукт, ставки по которому составляют 1,5% годовых, а срок размещения вклада — 3 года.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
0,5%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 / 3 года
0,5% / 0,6%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептер Банк
Цептер Соната
2 года
1%
Банк, вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
0,5%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 / 3 года
0,5% / 0,6%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
1,3%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
0,25−0,45% / 0,3−0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
1%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
1%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,25%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептер Банк
Цептер Соната
2 года
1%
Вклады в российских рублях
Три месяца к ряду в сегменте вкладов в российских рублях ничего не происходило. Хотя мы, как обычно ждали и собственно дождались. В Белагропромбанке появился депозит сроком на 2 года, где ставка для вклада в российских рублях составляет аж 7,5% (ранее её размер был 6,0%). Также и БПС-Сбербанк решил нарушить идиллию и снизил ставку на 0,3% годовых.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
6,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
4,3%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
7,5%
Стандарт
3 года
6,5%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
8%
Классик
3 года
5%
Банк БелВЭБ
Выдатны
2 / 3 года
5%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
4,9−5,3% / 5,4−5,8%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
501−1000 дней
5,8−6,0%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
6,6%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
5,6%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
6%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
6,5%
Банк, вклад
Срок
Ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
18−36 месяцев
6,5%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
4,3%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
7,5%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
6,5%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
8%
Беларусбанк
Классик
3 года
5%
Банк БелВЭБ
Выдатны
2 / 3 года
5%
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
4,9−5,3% / 5,4−5,8%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
501−1000 дней
5,8−6,0%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
6,6%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
5,6%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
6%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
6,5%
Все депозиты представленные в таблицах являются безотзывными.