Сегодня в храмах зазвонят колокола…





Сегодня — День Крещения Руси. Нынешний год считается юбилейным — 1030 лет отделяют нас от этого события. Во всех храмах, в том числе и Гродненской епархии, по этому случаю проходят праздничные богослужения, а в 12.00 совершится колокольный звон. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана в 2012 году. Это стало доброй традицией.