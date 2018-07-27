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Сегодня в храмах зазвонят колокола…

28.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня в храмах зазвонят колокола…

Сегодня — День Крещения Руси. Нынешний год считается юбилейным — 1030 лет отделяют нас от этого события. Во всех храмах, в том числе и Гродненской епархии, по этому случаю проходят праздничные богослужения, а в 12.00 совершится колокольный звон. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Казахстана в 2012 году. Это стало доброй традицией.

 
 
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Сегодня — День Крещения Руси. Нынешний год считается юбилейным — 1030 лет отделяют нас от этого события. Во всех храмах, в том числе и Гродненской епархии, по этому...
 
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