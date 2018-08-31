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Что делать, если ребенок потерялся в городе: советы от поисково-спасательного отряда "Ангел"

08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Что делать, если ребенок потерялся в городе: советы от поисково-спасательного отряда "Ангел"

О том, как действовать, если пропал ребенок, и каким правилам стоит следовать, чтобы этого не произошло, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Правило 10 минут. Где искать помощь?

Если ребенок пропал, то нужно первым делом обзвонить его друзей, а также родственников. В случае, когда ребенок ушел из школы, необходимо звонить или идти в школу, чтобы узнать, во сколько занятия закончились, с кем ребенок уходил. Если это не принесло конкретных результатов, то нужно позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев - там собирается информация обо всех потерявшихся людях. Бюро работают во всех областных центрах. Если после всех этих действий ребенка найти не удалось, то немедленно надо подать заявление в милицию.

"Его должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день. После того, как подали заявление в милицию, можно обратиться к нам. У нас уже в заявке заполняется анкета: приметы, в чем одет, обстоятельства, фото, обязательно контакты правоохранительных органов", - сказал Сергей Ковган. Он подчеркнул, что "Ангел" может помочь только после того, как милиция примет заявление о пропаже человека. 

После стоит оповестить о пропаже всех, кто знает пропавшего в лицо, - соседей, продавцов в киосках рядом с домом, друзей и их родителей, воспитателей или учителей, врачей. Выбрать самую свежую фотографию и распространить ее, указать особые приметы, разместить информацию в соцсетях.

"Также нужно проложить вероятный маршрут движения. Если ребенок сказал, что поехал к другу, значит, надо проверить весь маршрут до пункта назначения: опросить водителей автобусов, маршруток, продавцов на остановках и так далее. Будет правильным составить подробное описание того, в какой одежде ушел ребенок. Если вы не видели его перед уходом, то посмотрите в шкаф и вычислите, что надел ребенок", - отметил руководитель "Ангела".

Не лишним будет проверить всю переписку в интернете. Возможно, там будут подсказки к тому, куда ребенок мог пойти. Поможет в поисках и детализация вызовов с мобильного телефона.

У МТС есть услуга "Семья под присмотром", которая позволяет родителям определять местоположение детей с мобильного телефона при помощи SMS-команд. Ребенок же в свою очередь может узнавать местоположение родителей, при условии, что они не установили на это запрет.

Самое главное правило - нельзя ни в коем случае оставлять детей одних, не важно - дома или в общественных местах. "Если ребенок маленький, то держите его только за руку, не разрешайте ему держаться за рукав или сумку - чаще всего дети теряются именно так. Если находитесь на массовом мероприятии, идете через большое скопление людей, то старайтесь держать малыша впереди себя, чтобы всегда его видеть. Объясните ребенку правило - если он потерялся, то ему надо оставаться на месте. Также можно заранее договориться, где вы встретитесь, если потеряете друг друга, - посоветовал Сергей Ковган. - Помните о "правиле 10 минут" - если в течение этого времени найти ребенка не удалось, то необходимо обращаться к охране, звонить в милицию".

Если ребенок потерялся, например, в супермаркете, то рекомендуется незамедлительно обратиться к сотрудникам магазина, чтобы они информировали об этом по громкой связи, использовали свои каналы для поиска.

Как избежать беды

Чтобы свести к минимуму риск потеряться, покупайте для маленького ребенка самую яркую одежду. Не одевайте малыша в темно-синее и черное. Если ребенок школьного возраста, то необходимо иметь базу его контактов: номера телефонов друзей, школы, преподавателей - всех, с кем он контактирует, чтобы в случае чего сразу всех обзвонить. Совершенно не лишним будет держать при себе свежие фото, знать прямой телефон милиции своего населенного пункта или района - не 102, а номер управления или отдела. Поиском пропавших занимается орган внутренних дел, куда поступило заявление, поэтому оптимальнее будет обращаться напрямую туда.

Если происходят какие-то конфликтные ситуации, то стоит внимательнее следить за поведением ребенка - он может обидеться и сбежать. "К примеру, не так давно мы занимались поисками 13-летнего Жени - он был в гостях у бабушки в Пуховичском районе. Днем 28 июля возник конфликт, мальчишку отчитали за провинность, на что он обиделся, уехал кататься на велосипеде и пропал. На месте поиски проводились сотрудниками милиции. Для определения территории проведения поисковых мероприятий ПСО "Ангел" были приложены все силы по информированию населения о пропаже ребенка. В Минске было принято решение осмотреть прилегающую к дому территорию, где живет мальчик. К поискам в столице подключился и участковый инспектор милиции. Впоследствии в одном из соседних дворов мальчика и нашли. Как оказалось, Женя на своем велосипеде проехал около 60 км от деревни до дома", - рассказал Сергей Ковган.

Если ребенок достаточно самостоятельный, то его все равно необходимо приучить обязательно сообщать о том, где он находится, - пришел или вышел из школы, зашел к кому-то в гости или собирается зайти - даже если на 5 минут. Кроме того, обязательно объясните, что с незнакомыми людьми общаться нельзя, а тем более брать у них какие-то вещи.

Советы для детей, которые потерялись в городе

Ребенок должен знать, что если он потерялся, то обратиться можно только к милиционерам, охранникам и продавцам магазинов.

"Правило, которое должны объяснить своим детям все родители: если ты потерялся и при этом не разговариваешь в силу здоровья - найди людное место (только не транспорт) и оставайся там. Это может быть кафе или магазин. Даже если человек просидит там до вечера, в момент закрытия на него обратят внимание. Если ребенок потерялся не в городе, а где-то на природе, тоже стоит остановиться на одном месте, найти способ утеплиться или развести костер и никуда не двигаться", - поделился рекомендациями Сергей Ковган.

Если ребенок уже терялся, сбегал из дома или может быть склонен к этому (к примеру, у детей с аутизмом часто бывают рецидивы), то стоит предупредить об этом соседей и попросить привести домой, если увидят его одного. Неплохо будет дать ребенку с собой карточку, где написаны его имя, телефон, адрес родителей и просьба с примерно таким текстом: "Если вы меня нашли - отведите меня домой". Можно пришить такие карточки на одежду.

Если вы нашли потерявшегося ребенка

Сначала нужно попытаться поговорить с ним, выяснить, как его зовут и откуда он. После - вызвать милицию. "Если ребенок не идет на контакт, то просто следите, чтобы он постоянно был в поле зрения, пока вы ждете приезда милиции, - посоветовал руководитель ПСО "Ангел". - Также многие спасатели советуют обращать внимание на поведение окружающих, к примеру, в пассажирском транспорте. У некоторых в практике были случаи, когда пропавших детей с аутизмом замечали прохожие, потому что они ехали в тапочках или покачивались из стороны в сторону".

Короткий номер поисково-спасательного отряда "Ангел" - 7733 (для всех абонентов сотовой связи).

Материал подготовлен в рамках совместного информационного проекта ПСО "Ангел", МТС и БелТА по обучению людей правилам поведения в опасных и нестандартных ситуациях.

Источник: БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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