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В Хатежино неизвестный, представившись врачом, приставал к 7-летней девочке
Новости Беларуси. В агрогородке Хатежино Минского района разыскивается мужчина, который приставал к 7-летнему ребенку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным Минской службы РУВД, 2 сентября неизвестный мужчина, представившись врачом, на улице познакомился с маленькой девочкой и отвел ее за здание электрощитовой, чтобы «осмотреть от вирусов».
Девочка согласилась, а после контакта обо всем рассказала родителям. Злоумышленник, в свою очередь, скрылся на велосипеде. Сотрудники Минского РУВД просят граждан помочь в установлении личности велосипедиста.
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Новости Беларуси. В агрогородке Хатежино Минского района разыскивается мужчина, который приставал к 7-летнему ребенку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По...
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