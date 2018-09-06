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В Хатежино неизвестный, представившись врачом, приставал к 7-летней девочке

06.09.2018 22:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В агрогородке Хатежино Минского района разыскивается мужчина, который приставал к 7-летнему ребенку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным Минской службы РУВД, 2 сентября неизвестный мужчина, представившись врачом, на улице познакомился с маленькой девочкой и отвел ее за здание электрощитовой, чтобы «осмотреть от вирусов».

Девочка согласилась, а после контакта обо всем рассказала родителям. Злоумышленник, в свою очередь, скрылся на велосипеде. Сотрудники Минского РУВД просят граждан помочь в установлении личности велосипедиста.

В Хатежино неизвестный, представившись врачом, приставал к 7-летней девочке

 
 
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Новости Беларуси. В агрогородке Хатежино Минского района разыскивается мужчина, который приставал к 7-летнему ребенку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По...
 
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