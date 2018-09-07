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Девушка на Т-72: необычный взгляд на основную белорусскую боевую машину

08.09.2018 18:25 — Разное | Tut.by  
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Заводится кнопкой, обладает высокой проходимостью и гарантирует самую высокую защиту. Ко дню танкиста 42.TUT.BY подготовил необычный тест-драйв основного боевого танка белорусской армии — Т-72. Для этого мы отправились в самый дальний гарнизон белорусской армии — военный городок Заслоново, затерявшийся в лесах под Лепелем.


Фото: Александр Холод, TUT.BY

Здесь на полигоне оттачивают свои навыки белорусские танкисты. Специальность эта непростая: требуется полгода, чтобы овладеть ее азами и в дальнейшем оттачивать свое мастерство, чтобы стать профессионалом. К слову, белорусские танкисты самые меткие — на последнем танковом биатлоне они стреляли точнее всех участников.

Танк со своими задачами справляется на крепкую пятерку. Точная 125-мм пушка 2А46-М позволяет поражать цели на дистанции прямой видимости — до двух километров. Если нужно дальше — есть ракеты, запускаются через ствол и бьют на 4000 метров. Но если стрелять осколочно-фугасным снарядом, то с закрытых позиций можно и на дистанции в 10 км в цель попасть.

К слову, стреляет орудие быстро, на цикл «зарядил-прицелился-выстрелил» уходит всего 8 секунд. В транспортере автомата заряжания находится 22 снаряда, еще 23 — в немеханизированной боеукладке.

Хотя танк дизельный, заводится он в любую погоду. Как нам рассказал гвардии лейтенант Александр Бурак, существует пятнадцать способов завести семдесятдвойку. При необходимости поедет и на керосине, и на бензине — только после этого движок придется отдать на ремонт, но боевую задачу танк выполнит.

Все остальное, что касается танка расскажет наша коллега Анна Ермаченок, не имеющая даже опыта виртуальных сражений, которой мы доверили протестировать столь грозную боевую машину. А если хотите увидеть настоящий Т-72, то приходите 9 сентября на «Армейский плацдарм» у стелы «Минск — город-герой».

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Теги: Минск
 
 
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Тест-драйв основного боевого танка белорусской армии - Т-72.
 
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