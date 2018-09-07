Британское издание The Guardian включило узбекский плов в список лучших уличных блюд

«Где бы вы ни находились в Узбекистане кажется, что плов вездесущая уличная еда в стране, которую готовят на открытом огне. Основными ингредиентами являются рис, мясо и овощи. Блуждая по центральному продовольственному рынку в Ташкенте, нам предложили разделить огромную тарелку этой вкусной, персидской кухни с группой дружелюбных рабочих, обедавших на длинной скамейке. Прекрасный пример гостеприимства», - говорится в статье.









Также в списке упоминаются французские блинчики, румынские пончики, непальские пельмени момо, мексиканская рыбная тилапия и свинина по традиционному бангкокскому рецепту.



