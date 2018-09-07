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Британское издание The Guardian включило узбекский плов в список лучших уличных блюд

08.09.2018 19:18 — Разное | Партизан  
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Как пишет CA-NEWS (UZ), британское издание The Guardian включила узбекский плов в список из 10 лучших уличных блюд.

«Где бы вы ни находились в Узбекистане кажется, что плов вездесущая уличная еда в стране, которую готовят на открытом огне. Основными ингредиентами являются рис, мясо и овощи. Блуждая по центральному продовольственному рынку в Ташкенте, нам предложили разделить огромную тарелку этой вкусной, персидской кухни с группой дружелюбных рабочих, обедавших на длинной скамейке. Прекрасный пример гостеприимства», - говорится в статье.


Также в списке упоминаются французские блинчики, румынские пончики, непальские пельмени момо, мексиканская рыбная тилапия и свинина по традиционному бангкокскому рецепту.


 
 
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Как пишет CA-NEWS (UZ), британское издание The Guardian включила узбекский плов в список из 10 лучших уличных блюд.
 
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