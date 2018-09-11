Трудовой кодекс обновится примерно на 40%

Трудовой кодекс в Беларуси обновится примерно на 40%. Такие данные во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА озвучил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Виталий Шилов.

По его словам, подготовленный законопроект, который принят в первом чтении, — не окончательный вариант. «Но, по нашим подсчетам, он предполагает внесение изменений и дополнений более чем в 160 статей Трудового кодекса, или 40%. Где-то это изменения концептуального характера, где-то — редакционного, технического, но это все наработанная практика», — сказал депутат.

Виталий Шилов рассказал, что при обсуждении самых значимых предложений мнения депутатов совпадали с позицией Федерации профсоюзов Беларуси. В частности, по увеличению срока предупреждения нанимателем об окончании действия контракта с 7 дней до 1 месяца. Также намечено закрепить единые подходы к материальной ответственности работающих по контракту и по бессрочному трудовому договору — применять и к тем, и к другим ограниченную и полную материальную ответственность в зависимости от наличия или отсутствия умысла у работника.