«Крымский гамбит». Россия готова к агрессивной политике в отношении Беларуси

Афиширование намерений Кремля может спровоцировать Лукашенко к неким сдерживающим действиям, (например, усилению национальной политики), что даст Москве формальный повод для усиления давления на Беларусь.

Доктор политических наук Павел Усов в интервью «Белорусскому партизану» анализирует сценарий в отношении Беларуси, обнародованный Центром военно-политических исследований МГИМО.

- Центр военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) выдал монографию, в которой уделено внимание Беларуси. Можно ли это назвать исследованием в классическом понимании этого слова?





- Безусловно, эту монографию трудно назвать исследованием. Скорее, это стратегия - проработка различных сценариев развития событий в регионе, а также описание необходимой реакции России на тот или иной сценарий в соответствии с существующим внешнеполитическим подходом и интересами Российской Федерации. Авторы пытаются выделить слабые точки во внутренней и внешней политике как основных мировых игроков, так и стран соседей. Именно внутренние слабости соседей, конфликты, кризисы должны раскрыть окно возможностей для России.





Полностью ознакомиться с монографией не удалось, доступ к данной публикации просто закрыли.





- Прогноз написан ЦВПИ при МГИМО, который готовит кадры для МИД РФ. Центр озвучил официальную позицию Кремля? Или так выглядит российское «понуждение к любви»?





- В российском дипломатическом и медийном пространстве продолжают звучать воинствующе-агрессивные высказывания, которые являются в некоторой степени выражением нынешней государственной идеологии. К примеру, недавно один из российских «исследователей», «историков» Евгений Спицин призывал сбросить на Киев ядерную бомбу. Какие идеи могут родиться в сознании правящей элиты в отношении Беларуси, даже трудно представить. Можно сказать, что Россия вернулась к концепции «мировой революции», озвученной еще большевиками в 1917 году, правда, без коммунистической начинки, но принципы остаются те же: дестабилизация, создание неустойчивой ситуации в той или иной стране, создание условий для прихода к власти нужной группы лиц либо деконструкция государства. Знакомые методы гибридной войны. И Беларусь в этом плане не исключение. Вне всякого сомнения, Москва будет использовать любые возможности для утверждения своего присутствия в Беларуси или утверждения Беларуси в своем пространстве.





- «Эксперты» заявляют, что Москва заинтересована в скорейшей замене Лукашенко. Но сам Лукашенко не заинтересован в расставании с властью. У Кремля есть рычаги, способные заставить Лукашенко уйти?





- Дело в том, что определенные круги в России видят в Лукашенко основную причину, тормозящую глубокую интеграцию Беларуси. Исходя из этой публикации, российские политические радикалы хотели бы сделать Беларусь интегральной частью России: одна денежная система, армия, политическое пространство. Это бы обеспечило России ряд внутриполитических и стратегических выгод, включая и размещение новых видов вооружений на территории республики для усиления давления на Запад.





Естественно, Лукашенко не желает такой интеграции, в которой его роль свелась бы к функции губернатора, а то и вовсе его лишили бы всего. Поэтому разного рода центры пытаются выработать механизмы воздействия на политическую ситуацию в Беларуси, а также инструменты, которые могли бы создать необходимую и выгодную для России ситуацию.





Хуже всего, что сегодня Москва способна использовать любые условия и процессы для реализации своих интересов: выборы, ухудшение социально-экономического положения в республике, протесты и т.д. А у белорусских властей нет никаких средств противодействия московской политике. Более того, я не исключаю, что и данная записка по Беларуси была своего рода элементом политико-психологического воздействия на Минск : создание напряжения, разбалансировка власти и номенклатуры, усиление «брожения умов» сторонников «русского мира».





- «Эксперты» ЦВПИ рисуют следующий прогноз: Лукашенко передает власть своему преемнику к 2025 году либо власть в Беларуси перейдет к про-российскому кандидату. В противном случае «Россия должна иметь соответствующий план действий по примеру того, что было сделано в Крыму в 2014 году». Надо понимать, Россия готовит Беларуси крымский сценарий к 2025 году?





- Из этого описания ясно одно - Россия готова к радикальному, агрессивному методу ведения политики в отношении Беларуси. Она заинтересована только в том, чтобы Беларусь как можно скорее вошла в российское политико-экономическое пространство, чтобы Кремль получил возможность прямого управления, а для этого нужно либо принудить Лукашенко к уступкам, либо использовать «переходный период», либо дестабилизировать ситуацию и реализовать гибридный метод захвата территории. Сценарий совершенно простой: ущемление прав русскоговорящих или про-российских групп, активность «националистов», «этническая напряженность» и т.д. Все, что Россия делала перед разделом Речи Посполитой, и что она делала в отношении Украины и других постсоветских республик.





Гибридный подход успешен в любом случае. С одной стороны, гибридная политика может иметь психологический эффект. Лукашенко и правящая номенклатура, напуганная возможностью силового давления, будет стремить доказать Москве, что Беларусь верный союзник. Это может привести к усилению давления на независимые, национальные СМИ, организации и т.д. следовательно к зачистке всего того, что могло бы сдерживать воздействие «русского мира». Проводя такую политику, Лукашенко приведет страну в объятия России (в принципе, то что он делал все эти годы). Я думаю, на это прежде всего, и рассчитана стратегия Кремля.





С другой стороны, афиширование намерений Кремля может спровоцировать Лукашенко к неким сдерживающим действиям, усилению национального контента, национальной политики (что мало вероятно) и т.д. Это даст Кремлю формальный повод для усиления давления на Беларусь.





Кстати, подобный сценарий может быть использован в отношении любой другой республики на постсоветском пространстве.





Нужно отметить, что элементы данного сценария уже реализовываются: вброс «Незыгаря», давление на независимых журналистов, расформирование правительства, назначение Бабича и т.д.





Я думаю, что Лукашенко понимает всю опасность сложившейся ситуации (по крайней мере, «монография» должна была служить ясным доказательством, что Лукашенко – цель для устранения), но очевидно, что он и понятия не имеет, что делать, как реагировать и противодействовать политике Кремля. Я уверен, что ближайшее окружение Лукашенко даже понятия не имеет, что делать, если Россия начнет реализовывать «КРЫМСКИЙ ГАМБИТ», что и как этому противопоставить при открытости границ и практически полной интеграции в систему безопасности. Действия Лукашенко хаотичны, ему не на кого опереться: ни на официальные СМИ, ни на правительство, ни на силовиков. Все эти структуры советские и антинациональные по природе и нужны исключительно для механического обслуживания авторитарной власти, но не для защиты суверенитета страны. Это значит, что белорусская номенклатура (журналисты, силовики, чиновники) – это технические служащие, и им все равно, какую авторитарную систему обслуживать.