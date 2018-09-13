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В Могилевском районе школьника засыпало грунтом: подростка прооперировали
14.09.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обрушения на ребенка спрессованного грунта под опорой моста в Могилевском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент произошел 6 сентября. 13-летний мальчик каким-то предметом сбивал спрессованный грунт с опор моста. В какой-то момент его часть отвалилась и придавила ребенка.
Позвали на помощь взрослых дети, которые играли рядом. Мальчика доставили в больницу, где ему провели операцию.
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах происшествия.
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обрушения на ребенка спрессованного грунта под...
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