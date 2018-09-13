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Сев озимых в Брестской области планируют завершить до 1 октября

14.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Сев озимых в Брестской области планируют завершить до 1 октябряСев озимых культур в Брестской области планируют завершить до 1 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Кулак.

«Мы оперативно и в оптимальные сроки отсеяли рапс и сурепицу. Это позволило своевременно подготовить почву под озимые. Сейчас повсеместно ведется их сев. Стоит задача завершить эту работу до 1 октября», — сказал председатель облсельхозпрода.

На 14 сентября озимые зерновые в регионе посеяны на 87,6 тыс. га, что составляет 35% от плана. По сравнению с прошлым годом работы идут с опережением. Так, на эту дату 2017-го озимые были посеяны лишь на четверти запланированных площадей. Активнее других ведут сев аграрии Пружанского (46,6 %), Дрогичинского (43%), Пинского (42%), Брестского (41%), Столинского (37%) районов.

Одновременно хозяйства региона убирают кукурузу на силос. Ставка делается на заготовку качественного корма. «Сейчас стоит сухая погода, влаги практически нет. Чтобы растение не пересохло, нужно максимально оперативно работать. Кукуруза сейчас очень технологична для закладки: початки хорошо сформировались. Это обеспечит высокую энергетическую ценность и питательность силоса», — отметил Виталий Кулак.

Практически половина посевов кукурузы на силос и зеленую массу уже убрана (48,9% площади). Урожайность культуры на уровне прошлого года. По темпам работ в тройке лидеров Брестский (72,8%), Малоритский (67,7%), Ганцевичский (60%) районы. В целом хозяйства региона уже заготовили почти 2 млн т силоса. В расчете на одну условную голову скота в общественном животноводстве заготовлено 18,5 ц кормовых единиц травяных кормов. По словам председателя облсельхозпрода, сформировавшаяся в регионе кормовая база позволяет заготовить требуемый объем кормов на зимне-стойловый период.

www.belta.by

 
 
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Сев озимых культур в Брестской области планируют завершить до 1 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и
 
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