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Билеты на матч Лиги Европы БАТЭ - "ПАОК" на халяву: объявлен розыгрыш

15.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 1 двойной билет. Соответственно, победитель будет 1, но он сможет взять с собой еще одного человека. Призера объявят в приложении «Афиши» 21 сентября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Напомним, 11 сентября поступили в свободную продажу билетные пакеты на домашние матчи БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы, сообщается на сайте клуба. Напомним, что «желто-синих» ожидают матчи с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00), английским «Челси» (8 ноября, 20.55) и венгерским «Види» (29 ноября, 20.55). Ранее билеты были доступны обладателям клубных абонементов на сезон.

Клуб напоминает, что владельцы клубных карт теперь обслуживаются в порядке общей очереди, но сохраняют скидку в 30 рублей на один билетный пакет любой ценовой категории (обязательно предъявляйте клубную карту или ее фото в хорошем качестве).

Заявки на приобретение билетных пакетов по безналичному расчету принимаются по телефону +375 17 770−99−23.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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15 сентября в приложении "Афиша TUT.BY" стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4...
 
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