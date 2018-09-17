В Грузии ждут с визитом замгенсека НАТО Гетемюллер - СМИ

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на этой неделе посетит с визитом Грузию, сообщает в понедельник грузинский Первый канал со ссылкой на свои источники.

Официальных подтверждений информации о предстоящем визите пока нет, однако телеканал отмечает, что визит состоится 21 сентября.

В сообщении не говорится о целях визита замгенсека НАТО в Тбилиси.

По данным телеканала, Р.Гетемюллер планирует встретиться с представителями руководства Грузии.