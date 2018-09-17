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В Грузии ждут с визитом замгенсека НАТО Гетемюллер - СМИ
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на этой неделе посетит с визитом Грузию, сообщает в понедельник грузинский Первый канал со ссылкой на свои источники.
Официальных подтверждений информации о предстоящем визите пока нет, однако телеканал отмечает, что визит состоится 21 сентября.
В сообщении не говорится о целях визита замгенсека НАТО в Тбилиси.
По данным телеканала, Р.Гетемюллер планирует встретиться с представителями руководства Грузии.
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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на этой неделе посетит с визитом Грузию, сообщает в понедельник грузинский Первый канал со ссылкой на...
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