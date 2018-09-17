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Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 23 человек

17.09.2018 21:34 — Разное | Интерфакс  
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До 23 человек выросло число погибших в результате удара урагана "Флоренс" по США, сообщает в понедельник телеканал Эй-би-си.

По его данным, 17 человек расстались с жизнью в штате Северная Каролина, еще шесть погибли в Южной Каролине.

Ранее поступали данные о 18 погибших.

"Мы надеемся, что жертв больше не будет", - сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер на пресс-конференции в понедельник.

Ураган обрушился на восточное побережье США в пятницу. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. В результате примерно полмиллиона жителей Северной Каролины остались без электричества.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в ночь на понедельник отмечал, что "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9,6 км/ч, порывы ветра достигали 56 км/ч. Метеорологи по-прежнему предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине.

 
 
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До 23 человек выросло число погибших в результате удара урагана "Флоренс" по США, сообщает в понедельник телеканал Эй-би-си. По его данным, 17 человек расстались с...
 
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