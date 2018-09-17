Мысли вслух. По течению к цели

Вероника Апанасенко, ведущий специалист по кадрам филиала «Луч», 30 лет

Аккаунтов в социальных сетях у меня нет, они отнимают слишком много времени.

У каждого человека свое понятие о том, что такое «большие деньги». Для меня 500 белорусских рублей в месяц – это достойный уровень.

Занятия спортом – лучшее средство от осенней депрессии. По воскресеньям я стараюсь ходить на кроссфит. А дома у нас в гараже висит боксерская груша, есть скакалка, два мяча. По выходным нашу семью дома вообще не застать.

Я – морально устойчивый человек.

Думаю, большие деньги портят людей. Портят качество людей. У меня есть даже такие знакомые. У них появляются большие возможности, и они всех остальных видят уже ниже себя. Я не стремлюсь к этому, а больше хочу состояться в жизни как человек.

В обиду я себя не дам.

Ездила летом на Черное море в Одессу! Еще там ни разу не бывала. Получила незабываемые впечатления!

К тридцати годам у меня немножко появилось то, что называют женской мудростью.

Очень люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Они заставляют задуматься над тем, как людям удалось пережить разные непростые ситуации.

Любимый цвет – зеленый, он спокойный, гармонизирует внутренний мир.

Горжусь своими детьми. Они на хорошем счету в школе, занимаются спортом, не заносчивые.

Наша семья – болельщики хоккейной команды «Динамо-Минск». Иногда выбираемся на матчи в столицу, другие смотрим по телевизору. И если «Динамо» проиграло – разошлись по комнатам, пережили это, а утром все опять в порядке.

Очень часто ошибаюсь в лю дях. Приходит человек, вникаешь в его проблему, стараешься помочь. А потом твоя доброта выливается совсем в другое русло, и человек быстро забывает твои старания. Это неприятно.

Жду зиму, чтобы покататься на лыжах.

Не думаю, что надо подставлять правую щеку, если тебя ударили по левой. Но и бить в ответ я не сторонник. Надо воспринимать ситуацию как жизненный урок и больше никогда не встречаться с этим человеком. И, может, даже чем-то жертвовать сейчас во благо будущего.

В интернете читаю tut.by. Но «Маяк» у меня тоже в закладках.

Конфликт решаю во время конфликта, не откладывая, хотя, с точки зрения психологов, это неправильно.

Самый тяжелый труд – работа над собой. Но он в итоге и приносит результаты.

Если человек увольняется, даже, может, и не совсем заметный на работе, все равно говорю ему: «Счастливо вам! Было приятно с вами работать. Если что – обращайтесь, будем рады видеть!» И человек уходит на позитиве. Думаю, это важно.

С детьми я стараюсь быть более серьезной, а по жизни я «легкая на подъем».

Ругань у нас в семье не приветствуется. В стрессовых ситуациях веду себя спокойно. Конечно, внутри весь этот негатив накапливается. Тогда я выхожу в город сама (надо на время уединиться с мыслями) и могу иногда всплакнуть.

В гороскопы верю, если они позитивные.

Очень хочу полетать на самолете, с высоты посмотреть на людей. Но у меня боязнь оторваться от земли. Под ногами я должна чувствовать опору.

На карнавал я бы надела черную кружевную маску с перышком. Почему? Не знаю.

С незнакомцами стараюсь не заводить разговор. Если приходится – пытаюсь выглядеть холодной и железной.

Все тайное когда-нибудь становится явным. Это правило не раз подтверждено жизнью.

Я не выскочка. Если попала в русло – тихо плыву по течению к цели, никого не задевая и не отодвигая.

Не люблю конфликтов, стараюсь все сгладить.

Даже если в жизни все плохо – не надо это показывать окружающим.

«Сельское хозяйство дает безусловный опыт!» – говорит мой муж. И я с ним согласна. Иногда приходится выполнять дополнительную работу, но получается делать это как-то играючи, не внапряг.

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